Un informe de la UBA reveló que casi la mitad de quienes buscan ayuda en templos lo hacen por motivos económicos

Según el informe, estos sitios actúan como espacios de contención social. Los números fueron publicados por el Observatorio de las Creencias en Argentina.

Las instituciones religiosas continúan desempeñando un papel clave como espacios de contención social en la Argentina. Un informe del Barómetro de las Religiones y las Creencias , elaborado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR) del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , indicó que el 35,5% de los argentinos acudió durante el último año a un templo o iglesia en busca de ayuda, y que el 45% de ellos lo hizo para solicitar asistencia alimentaria, económica o laboral.

El estudio mostró que, si bien el motivo más frecuente para acercarse a una institución religiosa fue la búsqueda de apoyo espiritual , una proporción significativa recurrió a estos espacios para afrontar necesidades materiales vinculadas con la alimentación, la economía familiar o la inserción laboral .

La investigación señaló que las iglesias y templos funcionan como ámbitos donde conviven la asistencia espiritual con respuestas concretas frente a situaciones de vulnerabilidad.

“En un contexto social desafiante, los templos continúan siendo lugares de referencia para miles de personas que buscan desde consuelo emocional hasta apoyo material”, explicó Gabriela Irrazábal , investigadora que participó del informe.

Por su parte, Mariela Mosqueira , también integrante del equipo de investigación, sostuvo: “Hoy vemos que 16% del total de la población encuestada se apoya en instituciones religiosas para la resolución de problemas de base material o económica y laboral , donde la problemática se acentúa fuertemente en segmentos con menor nivel de formación”.

Las diferencias por edad y nivel educativo

El relevamiento también detectó diferencias marcadas según la edad de los encuestados. Las personas de 50 años o más fueron quienes más recurrieron a los templos en busca de ayuda, ya que el 45% de ese grupo afirmó haber solicitado algún tipo de asistencia durante los últimos doce meses. En comparación, esa proporción descendió al 34% entre los jóvenes de 16 a 29 años y al 27,6% entre quienes tenían entre 30 y 49 años.

Dentro del segmento de mayor edad también predominó la búsqueda de acompañamiento espiritual (32,8%) y de asistencia ante problemas de salud (16,2%), porcentajes que prácticamente duplicaron los registrados entre los grupos más jóvenes.

El nivel educativo también influyó en los resultados. Entre quienes tenían secundario incompleto, el 42,8% acudió a iglesias o templos para pedir ayuda durante el último año.

En ese grupo, el 26,9% buscó contención espiritual, el 14,9% solicitó asistencia por problemas de salud y el 12,5% recurrió a esos espacios por ayuda económica o alimentaria. En cambio, entre las personas con estudios superiores, la cifra descendió al 26,6%.

Una red de apoyo para los sectores más vulnerables

Los investigadores concluyeron que los resultados reflejan el lugar que ocupan las instituciones religiosas como redes de apoyo comunitario, especialmente entre los sectores con menores recursos económicos, sociales y educativos.

El informe se basó en una encuesta probabilística de alcance nacional realizada sobre 904 personas de 16 años o más residentes en la Argentina durante 2026. El trabajo fue desarrollado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR), perteneciente al CBC de la UBA.

El Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina es una iniciativa del OCREAR que busca producir y difundir información sobre las identidades, creencias y prácticas religiosas de la sociedad argentina contemporánea, con el objetivo de analizar su evolución y su impacto en distintos aspectos de la vida social.