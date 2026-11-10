Las cruces que acompañan al papa León XIV durante su visita a la Argentina: los símbolos de CABA, Córdoba y Luján

En cada misa del papa León XIV en la Argentina, los altares llevan una cruz distinta con un origen e historia única.

La visita del papa León XIV a la Argentina está marcada por distintos símbolos religiosos que acompañan las celebraciones y los encuentros previstos durante su estadía en el país. Entre ellos, cada Santa Misa lleva en su altar una cruz con historia propia , vinculadas con la identidad nacional y el mensaje que el sumo pontífice busca transmitir en cada actividad.

Las piezas están presentes distintos momentos de la agenda papal: la misa en el Monumento a los Españoles , en Córdoba , el encuentro con jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires nuevamente, y la celebración frente a la Basílica de Luján . Cada una tiene características propias y representa distintos aspectos de la tradición religiosa argentina.

El escenario que se montó en el Monumento a los Españoles llevó una gran cruz blanca al costado, como símbolo y faro para los fieles. Sin embargo, bien distinta es la cruz que estuvo en el altar mientras León XIV encabezaba la Santa Misa.

La cruz que presidió la misa en Palermo es la cruz de la capilla de la casa del Cenáculo, en Pilar, provincia de Buenos Aires. Esa capilla es el punto de encuentro de los obispos dos veces por año.

Uno de los símbolos centrales de la misa que León XIV en Córdoba fue la cruz del Cura Brochero , una reliquia histórica que salió de Traslasierra por primera vez en un siglo para participar de la ceremonia papal. Su traslado se concretó a partir de un pedido del Vaticano y del propio Pontífice.

La pieza fue llevada hasta las instalaciones de FADEA. El operativo contó con un importante dispositivo de seguridad y convocó a fieles, estudiantes de colegios católicos y vecinos de la región, que se acercaron para acompañar el acontecimiento.

Para proteger la reliquia durante el recorrido, la cruz fue colocada dentro de un cofre de madera con forma de cruz, especialmente preparado para resguardarla. La movilización tuvo un significado especial para la comunidad de Traslasierra, donde el sacerdote desarrolló gran parte de su tarea pastoral y social.

José Gabriel del Rosario Brochero, conocido popularmente como el Cura Gaucho, nació en Córdoba en 1840. Fue canonizado por el papa Francisco el 16 de octubre de 2016 y se convirtió en el primer santo nacido y canonizado en la Argentina.

Encuentro con jóvenes y una cruz de madera en el Monumento a los Españoles

El encuentro de León XIV con los jóvenes en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, también tendrá una cruz especialmente diseñada para la ocasión. La obra fue realizada por Marta Cesani y representa el lema de la convocatoria: "Ánimo, levántate".

La pieza mide 1,75 metros de alto por un metro de ancho y está confeccionada en madera kiri, un material liviano que se utiliza habitualmente en peregrinaciones religiosas en distintos puntos del país. Su diseño y los colores elegidos buscan transmitir un mensaje de esperanza, integración y acompañamiento.

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La pintura muestra figuras de hombres y mujeres en tonos tierra que ascienden hacia el sol, una imagen que representa la iluminación de toda la humanidad y de la creación. Además, los extremos izquierdo y derecho simbolizan el norte y el sur de la Argentina, con la intención de expresar la unidad de todo el territorio nacional.

En el centro de la composición aparece una escena en la que una persona ayuda a levantarse a un joven. El gesto está vinculado directamente con el lema del encuentro y busca representar a quienes se sienten excluidos o al margen, con un mensaje de acompañamiento y contención.

Luján: el Cristo Negro estará en el altar de la misa del Papa

La misa que León XIV celebrará frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján tendrá como uno de sus elementos centrales la presencia del Cristo Negro, una imagen histórica que ocupará un lugar destacado en el altar. Su incorporación también remite a una tradición religiosa vinculada con la historia de América Latina.

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La devoción al Cristo Negro está relacionada con la memoria de las poblaciones afrodescendientes y con la historia colonial del continente. Su presencia en la ceremonia papal le aportará un significado particular a la celebración que tendrá lugar en uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina.

Otro de los objetos destacados será el cáliz histórico que se utilizará durante la misa. La pieza fue confeccionada originalmente en 1934 por José Pallarols y su hijo Carlos Pallarols Cuni para el Congreso Eucarístico Internacional y, con el paso de los años, fue utilizada por Eugenio Pacelli (Pío XII), Juan Pablo II y Jorge Bergoglio (Francisco).

El mobiliario también tendrá un sello argentino. El sillón papal que utilizará León XIV fue fabricado por artesanos santafesinos por encargo de una vecina de Luján, un detalle que suma el trabajo artesanal nacional a los preparativos de la celebración religiosa.