Por qué el papa León XIV eligió Luján para su última misa: la historia de la Virgen, la Basílica y la conexión con Francisco

La Basílica de Luján recibirá al Pontífice el miércoles 11 de noviembre para su última misa en Argentina. La historia del santuario comenzó con un milagro en 1630 y mantiene un profundo vínculo con Francisco.

La Basílica de Nuestra Señora de Luján será el escenario de uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la visita del papa León XIV a la Argentina. El miércoles 11 de noviembre , el Pontífice encabezará su última misa en el país frente al santuario dedicado a la Virgen de Luján , patrona de los argentinos y una de las figuras más representativas de la religiosidad popular.

La elección de Luján , ubicada en la provincia de Buenos Aires , tiene un profundo significado histórico, cultural y espiritual. El santuario constituye uno de los principales centros de peregrinación de América Latina y conserva una imagen de apenas 38 centímetros cuya historia se remonta a 1630 , cuando, según la tradición católica, ocurrió el denominado milagro de la carreta .

La celebración también permitirá recuperar el legado del papa Francisco , quien mantuvo una estrecha relación con la devoción mariana argentina y con las peregrinaciones que cada año convocan a millones de fieles.

La misa se realizará entre las 10.00 y las 12.00 , en la Plaza Belgrano , frente a la Basílica, bajo el lema “Constructores de comunión, servidores del Reino” . La organización preparó una vigilia, actividades culturales y un operativo especial de transporte y seguridad para recibir a los asistentes.

El origen de la devoción a la Virgen de Luján se remonta a 1630 , cuando una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción llegó desde Brasil al territorio que actualmente forma parte de la Argentina.

La Basílica de Luján es una de las más históricas del país. Imagen: Luis Argerich

La historia comenzó con un hacendado portugués llamado Antonio Faría de Sá, establecido en Sumampa, en la actual provincia de Santiago del Estero. El hombre solicitó una imagen de la Virgen para colocarla en una capilla que construía en su propiedad.

El encargo fue realizado a través de Juan Andrea, quien envió desde Brasil dos representaciones religiosas: una de la Purísima Concepción y otra de la Virgen María con el Niño Jesús en brazos.

Ambas imágenes llegaron al puerto de Buenos Aires y fueron colocadas en cajones separados para continuar su traslado hacia el norte mediante una carreta tirada por bueyes.

Sin embargo, durante el recorrido, la caravana se detuvo en las cercanías del río Luján, en una zona próxima al actual paraje de Zelaya, donde pasó la noche en la estancia de Rosendo de Trigueros. Al intentar reanudar el viaje, los animales no consiguieron mover la carreta, pese a los esfuerzos de los conductores.

Según la tradición religiosa, los viajeros decidieron retirar uno de los cajones para comprobar si el peso impedía el desplazamiento. Después de diferentes intentos, descubrieron que el vehículo avanzaba cuando descargaban la caja que contenía la imagen de la Inmaculada Concepción.

El episodio fue interpretado por los presentes como una señal de que la Virgen deseaba permanecer en aquel lugar. De esta manera, la imagen quedó en la estancia de Rosendo, mientras que la segunda representación continuó su camino hacia Sumampa, donde también se convirtió en objeto de veneración.

Este acontecimiento, conocido como el “milagro de la carreta”, marcó el inicio de una tradición religiosa que atravesó casi cuatro siglos de historia argentina.

Quién fue el Negro Manuel y cuál fue su papel en la historia de Luján

Uno de los protagonistas fundamentales del relato fue Manuel, conocido históricamente como el “Negro Manuel”, un joven africano esclavizado que acompañaba la caravana. Según la tradición, Manuel participó en los intentos por descubrir por qué la carreta no podía avanzar y permaneció junto a la imagen después del episodio.

Desde entonces, dedicó su vida al cuidado de la Virgen y al mantenimiento del pequeño espacio donde comenzó a ser venerada. El religioso mercedario Pedro de Santa María dejó registros sobre la presencia de la imagen en la estancia de Rosendo y sobre la tarea que Manuel desempeñaba.

Entre sus responsabilidades se encontraba mantener encendida una lámpara frente a la figura religiosa. Con el paso de los años, la ruta de las carretas cambió y la estancia perdió importancia. Sin embargo, Manuel continuó al cuidado de la imagen. Su figura adquirió un lugar destacado dentro de la historia del santuario y actualmente es objeto de un proceso de beatificación en la Iglesia católica.

Ana de Matos y el nacimiento del santuario de Luján

Hacia 1671, una mujer llamada Ana de Matos, viuda del capitán español Marcos de Sequeira, decidió intervenir para preservar la imagen, que permanecía en una ermita cada vez más aislada.

Con la autorización correspondiente, trasladó la figura a sus tierras, ubicadas en el territorio donde posteriormente se desarrolló la ciudad de Luján. La tradición sostiene que, después de ese traslado, la imagen desapareció de su nuevo altar y volvió a ser encontrada en la antigua estancia de Rosendo.

Los relatos religiosos afirman que el episodio se repitió hasta que las autoridades eclesiásticas organizaron una procesión solemne que incluyó la participación de Manuel. Posteriormente, el 2 de octubre de 1682, Ana de Matos formalizó la donación de terrenos destinados a la construcción de una capilla.

En el documento expresó: “Porque tengo mucho amor a la advocación de nuestra señora de la limpia Concepción y a su Santa Imagen, hago gracia y donación a dicha imagen de todo el sitio que necesitare para la fábrica de su capilla…”.

La particularidad de aquella donación fue que las tierras quedaron destinadas a la propia imagen de la Virgen. A partir de entonces, el lugar comenzó a consolidarse como un centro de devoción religiosa y de recepción de peregrinos.

En 1685, bajo el impulso del sacerdote Pedro Montalbo, la imagen fue trasladada a una nueva capilla. Décadas después, el 23 de octubre de 1730, se estableció la parroquia de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción del Río Luján. El crecimiento de las peregrinaciones contribuyó al desarrollo de un asentamiento que terminó convirtiéndose en la actual ciudad de Luján.

León XIV dará su última misa en Luján. Vatican News

Cómo es la imagen original de la Virgen de Luján

Aunque la Basílica constituye una de las construcciones religiosas más imponentes del país, en su interior conserva una figura de dimensiones reducidas. La imagen original de la Virgen de Luján mide apenas 38 centímetros y fue elaborada en terracota, un material producido a partir de arcilla cocida.

Su origen se vincula con la región brasileña del valle de Paraíba, en el estado de San Pablo, donde durante el siglo XVII existían talleres dedicados a la fabricación de esculturas religiosas.

La figura representa a la Inmaculada Concepción, con las manos unidas sobre el pecho, una luna creciente a sus pies y una base de nubes acompañada por pequeñas cabezas de ángeles.

Originalmente, la imagen presentaba una túnica roja y un manto azul decorado con estrellas. Con el paso del tiempo, la escultura comenzó a mostrar signos de deterioro, por lo que en 1904 se dispuso la colocación de una cubierta de plata destinada a protegerla.

La estructura dejó visibles principalmente el rostro y las manos. La imagen también cuenta con una corona, una aureola y una vestimenta de tonos celeste y blanco, que contribuyeron a consolidar su identificación con la Argentina.

Cada año, cerca del 8 de mayo, fecha de celebración de la Virgen de Luján, se renueva su manto como parte de una tradición religiosa que continúa vigente.

La construcción de la Basílica de Luján

La actual Basílica de Nuestra Señora de Luján comenzó a tomar forma a fines del siglo XIX, cuando el sacerdote Jorge María Salvaire impulsó la construcción de un templo monumental destinado a albergar definitivamente la imagen.

El proyecto surgió en un contexto de importantes transformaciones políticas y sociales en la Argentina, atravesado por debates sobre la relación entre la Iglesia y el Estado.

También coincidió con una profunda crisis económica y financiera que afectó al país hacia finales de la década de 1880. Pese a las dificultades, Salvaire sostuvo la necesidad de levantar un santuario que reflejara la importancia de la Virgen dentro de la identidad religiosa argentina.

La piedra fundamental fue colocada el 6 de mayo de 1890, dando inicio a una construcción que se extendió durante más de cuatro décadas. El diseño estuvo a cargo del arquitecto francés Ulderic Courtois, también mencionado como Ulrico Courtois, con la participación de un equipo en el que se destacó el arquitecto belga Ernesto Moreau.

La obra adoptó el estilo neogótico, inspirado en las grandes catedrales medievales europeas, especialmente las francesas. Sin embargo, el proyecto enfrentó cuestionamientos por su costo, sus dimensiones y su emplazamiento en una zona cercana al río, expuesta a inundaciones.

También surgieron críticas por la falta de piedra adecuada en la región y por la escasez de trabajadores especializados. Aun así, la construcción avanzó gracias al aporte económico de los fieles, sin recurrir al financiamiento directo de los gobiernos nacional y provincial para sostener la obra. El Estado colaboró mediante intervenciones destinadas a facilitar la logística, entre ellas mejoras ferroviarias y trabajos sobre el cauce del río.

Los materiales europeos y las torres de 106 metros de altura

Una de las características más destacadas de la Basílica es su arquitectura, que reproduce elementos tradicionales de las grandes catedrales góticas. El edificio presenta una planta en forma de cruz, con más de 100 metros de longitud y un sector transversal cercano a los 70 metros de ancho.

Su fachada está dominada por dos torres gemelas de aproximadamente 106 metros de altura, coronadas por cruces de hierro. La estructura incluye gárgolas, pináculos, arbotantes, cresterías y vitrales, además de una torre de cobre ubicada sobre el altar mayor.

Para su construcción se utilizaron materiales provenientes de distintas regiones argentinas y europeas. Entre los elementos importados se encuentran los mármoles de Carrara y un carillón de 13 campanas de Milán, en Italia; los vitrales de Burdeos y el órgano monumental de la firma Cavaillé-Coll, de Francia; y los relojes de las torres, fabricados en Inglaterra.

Debido a la dificultad para conseguir piedra en cantidad suficiente, gran parte de la estructura fue construida con ladrillos. Esta decisión también tuvo consecuencias sobre el desarrollo urbano de Luján, ya que impulsó la instalación de fábricas y la llegada de trabajadores y sus familias.

Las piezas de piedra utilizadas provinieron de canteras de Tandil, Entre Ríos y San Luis. En 1910, durante las celebraciones por el Centenario de la Revolución de Mayo, se inauguró una parte importante del templo, aunque las tareas continuaron hasta 1935. La Basílica fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1998 y, entre 2003 y 2021, atravesó un amplio proceso de restauración y puesta en valor.

Por qué la Virgen de Luján es la patrona de la Argentina

La importancia religiosa de la Virgen de Luján creció progresivamente desde el siglo XVII, cuando comenzaron las primeras peregrinaciones hacia el lugar donde permanecía la imagen. En 1887, recibió la coronación canónica, un reconocimiento que consolidó su relevancia dentro de la Iglesia católica.

Posteriormente, en 1930, el papa Pío XI la proclamó patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay. Su devoción también se extendió a distintos ámbitos de la vida cotidiana y a instituciones vinculadas con el transporte y la seguridad.

Con el paso de las décadas, la imagen se convirtió en un símbolo que trascendió las prácticas estrictamente religiosas y pasó a formar parte de la identidad cultural argentina. Cada 8 de mayo se celebra su festividad, mientras que durante octubre se desarrolla la tradicional Peregrinación Juvenil a Pie a Luján.

En esa movilización, miles de personas recorren a pie el trayecto desde el oeste del conurbano bonaerense hasta la Basílica. La convocatoria reúne habitualmente a más de un millón de participantes y constituye una de las manifestaciones de fe popular más importantes del país.

La Virgen de Luján recibió una coronación canónica. Archivo

Según las cifras difundidas para la peregrinación de octubre de 2026, participaron alrededor de 2,8 millones de personas, en un contexto marcado por la expectativa ante la visita de León XIV.

La conexión entre el papa Francisco y la Virgen de Luján

La elección de Luján como escenario de la última misa de León XIV también remite al vínculo que mantuvo el papa Francisco con la religiosidad popular argentina.

Antes de convertirse en pontífice, Jorge Mario Bergoglio acompañó distintas expresiones de fe vinculadas con la Virgen de Luján durante su trayectoria como sacerdote y arzobispo de Buenos Aires.

La Peregrinación Juvenil a Pie representó uno de los espacios más importantes de encuentro entre la Iglesia y los fieles, especialmente los jóvenes y las comunidades populares.

Bergoglio destacó reiteradamente la importancia de una Iglesia cercana a las personas más vulnerables y de una práctica religiosa que no se limitara a los templos. Ese enfoque también se reflejó en su defensa de la religiosidad popular como expresión de la identidad y la vida comunitaria.

En este contexto, la celebración de León XIV frente a la Basílica permite recuperar esa tradición y establecer una continuidad simbólica con el legado pastoral de Francisco.

El santuario también representa un punto de encuentro entre la historia de la Iglesia argentina y las generaciones de peregrinos que mantuvieron viva la devoción durante casi cuatro siglos.

Cuándo será la misa del papa León XIV en Luján y cuál es su significado

La última misa del papa León XIV en la Argentina está programada para el miércoles 11 de noviembre de 2026, entre las 10:00 y las 12:00. La ceremonia se realizará en la Plaza Belgrano, ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El lema elegido para la celebración es “Constructores de comunión, servidores del Reino”, con una propuesta centrada en la fraternidad, la inclusión y la asistencia a los sectores más vulnerables.

Según informó Cáritas Argentina, la ceremonia “pondrá especialmente en el centro a quienes muchas veces quedan al margen de la sociedad. Niños, personas con discapacidad, trabajadores de la economía popular, personas que transitan procesos de recuperación de adicciones y adultos mayores tendrán un lugar destacado”. La celebración formará parte de las últimas actividades del pontífice antes de continuar su viaje hacia Perú, destino final de su gira sudamericana.

La organización preparó una vigilia para el martes 10 de noviembre, bajo el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”. Durante esa jornada se desarrollarán distintas actividades destinadas a los peregrinos que lleguen con anticipación.

La programación incluirá encuentros religiosos, propuestas culturales y espacios de reflexión. Desde Cáritas Argentina anticiparon que habrá “expresiones de religiosidad popular, una peña folclórica, bandas en vivo, testimonios y momentos de reflexión en torno a la fraternidad y el servicio”. La iniciativa buscará acompañar a quienes permanezcan durante la noche en las inmediaciones del santuario antes de participar de la misa del miércoles.