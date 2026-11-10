Papa León XIV en Luján: cómo llegar y consejos prácticos para la misa histórica + Agregar ámbito en









El miércoles 11 de noviembre a las 10 el Papa celebrará misa en la plaza de la Basílica. Cómo llegar, qué llevar y qué evitar en una jornada histórica.

Luján se prepara para recibir a más de un millón de personas durante la misa de León XIV.

Luján se prepara para vivir uno de los momentos más significativos de su historia religiosa. El miércoles 11 de noviembre, el Papa León XIV presidirá la Santa Misa a las 10 en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el cierre de su visita apostólica a la Argentina. Se espera una multitud de más de un millón y medio de personas, en un operativo que incluye cortes de tránsito desde el día anterior y accesos peatonales controlados.

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La ciudad de la Virgen, acostumbrada a recibir peregrinaciones masivas, abrirá sus puertas a todos: familias, jóvenes, adultos mayores, enfermos y quienes buscan un momento de fe. El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, invitó a vivir el encuentro como una oportunidad de unidad y esperanza. Aquí, toda la información útil y los consejos prácticos para que la jornada sea segura y ordenada.

@JereRodriguezOK Agenda y horarios clave La misa se celebrará el miércoles 11 de noviembre a las 10 en la Plaza de la Basílica (Plaza Belgrano). Se estima que se extenderá hasta alrededor de las 12.

Martes 10, a las 12: comienzan los cortes de acceso vehicular a la ciudad.

comienzan los cortes de acceso vehicular a la ciudad. Martes 10, a las 16: se habilita el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján, por orden de llegada.

se habilita el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján, por orden de llegada. Martes 10, desde las 18: vigilia y festival en el Parque San Martín.

vigilia y festival en el Parque San Martín. Miércoles 11, entre 0 y 6: ingreso peatonal a Plaza Belgrano solo con invitación.

ingreso peatonal a Plaza Belgrano solo con invitación. Miércoles 11, 10 a 12: Santa Misa con el Papa León XIV. El Papa llegará cerca de las 9:42-9:45 a la rotonda de acceso a Luján, recorrerá en papamóvil unos 2 kilómetros por la avenida Nuestra Señora de Luján y caminará los últimos metros hasta la Basílica.

Cómo llegar a Luján Luján está a unos 70 km al oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Se recomienda llegar con mucha anticipación y priorizar el transporte público, ya que habrá caminatas de varios kilómetros según el acceso.

En tren: Línea Sarmiento desde Once hasta Moreno y combinación a Luján (alrededor de 2 horas). La estación queda a pocas cuadras de la Basílica. Habrá servicios reforzados.

Línea Sarmiento desde Once hasta Moreno y combinación a Luján (alrededor de 2 horas). La estación queda a pocas cuadras de la Basílica. Habrá servicios reforzados. En micro: Línea 57 (ramal Luján) desde Plaza Italia, Once y Liniers. También micros de media y larga distancia a la terminal.

Línea 57 (ramal Luján) desde Plaza Italia, Once y Liniers. También micros de media y larga distancia a la terminal. En auto: Por Autopista Acceso Oeste (Ruta Nacional 7), salida Luján. El estacionamiento en el centro es muy limitado. Habrá estacionamientos habilitados a varios kilómetros (entre 3 y 12 km según el acceso) y luego se deberá caminar. El acceso peatonal a los espacios habilitados se hará por orden de llegada. Los accesos específicos se confirman en la organización oficial. Portal: Luján Prop Qué llevar Protector solar, repelente, gorro y calzado cómodo (se camina mucho y se está de pie).

Botella reutilizable con agua (habrá puntos de hidratación).

Abrigo liviano para la mañana o la noche y algo para la lluvia.

Batería portátil para el celular y medicación personal.

Mochila pequeña (hasta 15 litros), alimentos con utensilios descartables, termo y mate.

Bolsa para la basura.

DNI o pasaporte. Los menores deben ir acompañados por un adulto responsable. Camara de Diputados de la Nacion Objetos no permitidos No se podrá ingresar con: Armas, elementos cortantes, punzantes o contundentes.

Aerosoles, pirotecnia, bengalas o sustancias inflamables.

Valijas o mochilas grandes, sombrillas y drones.

Botellas de vidrio y bebidas alcohólicas.

Carteles con estructuras rígidas, láseres o materiales que generen fuego o humo. Alojamiento y servicios La capacidad hotelera de Luján es limitada. Muchos viajan en el día o se alojan en ciudades cercanas (Mercedes, Moreno, General Rodríguez). Hay listados de alojamientos colaboradores y parroquias de acogida que se actualizan en el sitio oficial. Los pedidos se pueden gestionar a través de servicios.lujan.gob.ar. En el predio habrá puestos sanitarios y voluntarios identificados. Ante emergencias: 911 o 107.