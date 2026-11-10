Luján se prepara para vivir uno de los momentos más significativos de su historia religiosa. El miércoles 11 de noviembre, el Papa León XIV presidirá la Santa Misa a las 10 en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el cierre de su visita apostólica a la Argentina. Se espera una multitud de más de un millón y medio de personas, en un operativo que incluye cortes de tránsito desde el día anterior y accesos peatonales controlados.
Papa León XIV en Luján: cómo llegar y consejos prácticos para la misa histórica
El miércoles 11 de noviembre a las 10 el Papa celebrará misa en la plaza de la Basílica. Cómo llegar, qué llevar y qué evitar en una jornada histórica.
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La ciudad de la Virgen, acostumbrada a recibir peregrinaciones masivas, abrirá sus puertas a todos: familias, jóvenes, adultos mayores, enfermos y quienes buscan un momento de fe. El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, invitó a vivir el encuentro como una oportunidad de unidad y esperanza. Aquí, toda la información útil y los consejos prácticos para que la jornada sea segura y ordenada.
Agenda y horarios clave
La misa se celebrará el miércoles 11 de noviembre a las 10 en la Plaza de la Basílica (Plaza Belgrano). Se estima que se extenderá hasta alrededor de las 12.
- Martes 10, a las 12: comienzan los cortes de acceso vehicular a la ciudad.
- Martes 10, a las 16: se habilita el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján, por orden de llegada.
- Martes 10, desde las 18: vigilia y festival en el Parque San Martín.
- Miércoles 11, entre 0 y 6: ingreso peatonal a Plaza Belgrano solo con invitación.
- Miércoles 11, 10 a 12: Santa Misa con el Papa León XIV.
El Papa llegará cerca de las 9:42-9:45 a la rotonda de acceso a Luján, recorrerá en papamóvil unos 2 kilómetros por la avenida Nuestra Señora de Luján y caminará los últimos metros hasta la Basílica.
Cómo llegar a Luján
Luján está a unos 70 km al oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Se recomienda llegar con mucha anticipación y priorizar el transporte público, ya que habrá caminatas de varios kilómetros según el acceso.
- En tren: Línea Sarmiento desde Once hasta Moreno y combinación a Luján (alrededor de 2 horas). La estación queda a pocas cuadras de la Basílica. Habrá servicios reforzados.
- En micro: Línea 57 (ramal Luján) desde Plaza Italia, Once y Liniers. También micros de media y larga distancia a la terminal.
- En auto: Por Autopista Acceso Oeste (Ruta Nacional 7), salida Luján. El estacionamiento en el centro es muy limitado. Habrá estacionamientos habilitados a varios kilómetros (entre 3 y 12 km según el acceso) y luego se deberá caminar.
El acceso peatonal a los espacios habilitados se hará por orden de llegada. Los accesos específicos se confirman en la organización oficial.
Qué llevar
- Protector solar, repelente, gorro y calzado cómodo (se camina mucho y se está de pie).
- Botella reutilizable con agua (habrá puntos de hidratación).
- Abrigo liviano para la mañana o la noche y algo para la lluvia.
- Batería portátil para el celular y medicación personal.
- Mochila pequeña (hasta 15 litros), alimentos con utensilios descartables, termo y mate.
- Bolsa para la basura.
- DNI o pasaporte. Los menores deben ir acompañados por un adulto responsable.
Objetos no permitidos
No se podrá ingresar con:
- Armas, elementos cortantes, punzantes o contundentes.
- Aerosoles, pirotecnia, bengalas o sustancias inflamables.
- Valijas o mochilas grandes, sombrillas y drones.
- Botellas de vidrio y bebidas alcohólicas.
- Carteles con estructuras rígidas, láseres o materiales que generen fuego o humo.
Alojamiento y servicios
La capacidad hotelera de Luján es limitada. Muchos viajan en el día o se alojan en ciudades cercanas (Mercedes, Moreno, General Rodríguez). Hay listados de alojamientos colaboradores y parroquias de acogida que se actualizan en el sitio oficial. Los pedidos se pueden gestionar a través de servicios.lujan.gob.ar.
En el predio habrá puestos sanitarios y voluntarios identificados. Ante emergencias: 911 o 107.