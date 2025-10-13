La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó que a partir de ahora, se podrán tramitar dos pensiones directamente desde la aplicación Mi ANSES. Se trata de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) y de la Pensión Derivada por Fallecimiento de un Jubilado.
Los dos trámites que ya podés realizar desde Mi ANSES sin moverte de tu casa
Conocé qué prestaciones se podrán solicitar directamente desde la aplicación oficial del organismo.
-
-
En octubre, tanto las pensiones como las asignaciones y jubilaciones de ANSES recibirán un aumento del 1,9%. Este se debe a que se agregará el porcentaje de inflación registrado en agosto, según lo establecido por el Decreto de Movilidad Jubilatoria.
PUAM de ANSES: quiénes pueden acceder
La PUAM es una prestación que garantiza el acceso a cobertura previsional para aquellos jubilados mayores de 65 años que no cuentan con una pensión o jubilación. Estos deben ser argentinos o naturalizados con 10 años de residencia en el país y, una vez que reciban esta ayuda económica, deben mantener su estadía.
Monto de la PUAM de ANSES
Este mes, los beneficiarios de la PUAM recibirán un total de $261.038,70. Sin embargo, junto con sus haberes mensuales recibirán el bono previsional de ANSES, que tiene un valor de $70.000, ya que cobran menos que el valor de la jubilación mínima. Por lo tanto, el monto total de esta prestación es de $331.038,70.
Cómo tramitar la PUAM desde Mi ANSES
Para tramitar la PUAM desde la aplicación oficial de ANSES, los beneficiarios deberán realizar los siguientes pasos:
- Acceder a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.
- Revisar los vínculos familiares en Información Personal > Datos personales y familiares y que los datos de contacto (número de teléfono celular y correo electrónico) estén actualizados y validados en Información Personal > Domicilio y datos de contacto.
- Ingresar a Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor y seguí los pasos. Una vez completados, se podrá observar su estado en Información Personal > Consulta de expediente.
Pensión derivada: quiénes pueden acceder
La pensión derivada es una prestación en la que se acompaña económicamente a las familias de los jubilados fallecidos. Esta puede ser obtenida por el cónyuge, conviviente previsional e hijos menores de 18 años del adulto mayor, quienes deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Cónyuge: partida de matrimonio actualizada (emitida hasta 1 año anterior a la fecha de solicitud de la pensión y no más de 6 meses anteriores al fallecimiento).
- Conviviente: acreditar 5 años de convivencia antes de la fecha del fallecimiento. Si tienen hijos reconocidos por ambos, el plazo se reduce a 2 años.
- Hijos: ser menor de 18 años y soltero. No hay límite de edad en los casos que el hijo se encuentre incapacitado para trabajar y haya estado a cargo del jubilado fallecido. En estos casos el trámite se hace de manera presencial.
Mi ANSES: cómo tramitar la pensión derivada online
Los familiares del jubilado fallecido podrán tramitar la pensión derivada a partir de los 10 días hábiles de su muerte, hasta los 6 meses del hecho. Para poder obtenerla de manera online, deberán procurar que todos sus datos y los del beneficiario estén actualizados y seguir una serie de pasos:
- Ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y revisar que la información personal y vínculos familiares estén registrados y actualizados.
- Seleccionar en el menú de la app Solicitud de Prestaciones > Pensión derivada por fallecimiento de un jubilado y seguir los pasos correspondientes.
- Una vez terminada la solicitud, a partir de las 72 horas se podrá realizar su seguimiento en la aplicación. El resultado final del trámite se recibirá a través del correo electrónico.
