Fraude de miles de millones en criptomonedas: la joven prodigio que fue clave para el colapso de FTX

Con solo 29 años, Caroline Ellison quedó en el centro de una trama que movió millones en criptomonedas y sacudió al ecosistema financiero global.

Una mente brillante al mando de decisiones arriesgadas: Caroline Ellison, millones en criptomonedas y un rol clave en la caída de FTX.

El auge desenfrenado de las criptomonedas transformó el panorama financiero global y arrastró consigo millones en apuestas sin freno. Ese frenesí abrió la puerta a maniobras turbias, colapsos y protagonistas inesperados. Entre ellos, una joven que se volvió figura central en el escándalo que hundió a FTX .

Se trata de Caroline Ellison , una mente brillante que pasó de resolver ecuaciones a dirigir movimientos financieros de altísimo riesgo. Su rol al frente de Alameda Research y su vínculo con Sam Bankman-Fried la convirtieron en una de las figuras más controvertidas del colapso cripto más estruendoso de la década.

Hija de dos economistas del MIT, Ellison creció rodeada de teorías y cifras . Desde chica demostró una afinidad natural por las matemáticas y, según quienes la conocieron, su talento brillaba por encima del promedio. Con el tiempo, ese perfil la llevó a trabajar en Jane Street , una firma de trading cuántico.

Fue allí donde se cruzó con Sam Bankman-Fried , quien la invitó a sumarse a un nuevo proyecto: Alameda Research, un fondo de cobertura especializado en criptomonedas . La propuesta sonaba idealista: aprovechar diferencias de precios globales para financiar causas solidarias. Ellison aceptó, atraída por el potencial de ese plan.

La joven se integró rápidamente al ecosistema cripto, destacándose por su capacidad analítica y su alto nivel de tolerancia al riesgo. Con el correr de los meses, ganó peso dentro de Alameda y terminó al mando de sus operaciones. Su ascenso fue meteórico, aunque no sin controversias.

Entre los pasillos del mundo cripto, muchos reconocían su inteligencia, pero también señalaban su falta de experiencia para liderar un fondo tan expuesto. Aun así, Ellison manejó miles de millones en activos digitales, operando con una libertad que, más tarde, se volvería en su contra.

El papel clave en el colapso de FTX

Cuando FTX, la segunda plataforma de criptomonedas más importante del mundo, cayó estrepitosamente, los ojos apuntaron directo a Alameda. Documentos revelaron que el fondo utilizó dinero de usuarios de FTX para hacer apuestas altamente especulativas. Al frente de esa estrategia estaba Ellison.

Las investigaciones mostraron que entre ambas empresas se armó una red de operaciones cruzadas, sin controles internos ni regulaciones claras. En el centro, Caroline Ellison ejecutó decisiones que comprometieron fondos ajenos, y aunque algunos la defienden como un chivo expiatorio, su firma quedó marcada en el desastre financiero que sacudió a todo el universo cripto.