Atención jubilados de ANSES: estos 3 créditos están disponibles durante octubre 2025 y se solicitan en pocos pasos

La entidad bancaria ofrece líneas de crédito a las que los beneficiarios del organismo previsional pueden acceder en simples pasos.

El Banco Nación ofrece durante octubre de 2025 tres líneas de crédito diseñadas específicamente para jubilados y pensionados . Estas opciones permiten acceder a financiamiento con condiciones adaptadas a las necesidades de este grupo, ya sea para cubrir gastos inmediatos o para proyectos a mediano plazo. Los trámites se realizan de manera sencilla y en pocos pasos, sin necesidad de desplazamientos.

Los préstamos son para beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pero no los otorga el organismo previsional . Las líneas de crédito disponibles abarcan desde adelantos de haberes para emergencias hasta créditos personales con plazos extendidos, todos ellos con la posibilidad de gestionarse de manera completamente digital. Esta modalidad elimina la necesidad de trámites presenciales, agilizando el proceso y facilitando el acceso al financiamiento para quienes perciben sus haberes a través de la entidad bancaria.

Este préstamo personal está disponible para jubilados y pensionados que perciban sus haberes en el Banco Nación . Ofrece un plazo máximo de 72 meses y montos que van desde $100.000 hasta $50.000.000 , según la capacidad de pago del solicitante. Las cuotas no pueden superar el 35% de los ingresos netos mensuales .

El crédito se otorga a sola firma y se instrumenta mediante un pagaré. Las cuotas se descuentan automáticamente de la cuenta donde se cobran los haberes, ya sea a través de débito en cuenta o del aplicativo descuentos. La Tasa Nominal Anual (TNA) fija es del 66%, con un Costo Financiero Total (CFT) en TEA del 116,66%.

Nación Previsional

Esta opción está dirigida a jubilados, pensionados y retirados que no perciban sus haberes en el Banco Nación. El préstamo tiene un plazo máximo de 72 meses y permite acceder a montos entre $5.000 y $50.000.000, siempre que la cuota no supere el 35% de los ingresos netos mensuales.

El financiamiento se otorga con una sola firma y se amortiza mediante cuotas mensuales y consecutivas, con descuento directo de una caja de ahorros abierta en el banco. La TNA fija para este crédito es del 96%, con un CFT en TEA del 203,06%.

Adelanto de haberes

Este préstamo personal de libre destino está diseñado para jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco Nación. Ofrece un monto mínimo de $20.000 y un máximo de $500.000, con un pago único que se cancela automáticamente al momento de recibir la próxima acreditación de haberes.

El trámite se realiza de manera inmediata a través de BNA+, y los fondos se acreditan en la misma cuenta donde se perciben los haberes. La TNA fija para este adelanto es del 90%, con un CFT en TEA del 183,60%.

Cómo solicitar los créditos

Los jubilados y pensionados pueden solicitar estos créditos de manera fácil y rápida a través de la plataforma BNA+. El proceso consta de los siguientes pasos:

Ingresar a la aplicación BNA+ con usuario y contraseña.

a la aplicación BNA+ con usuario y contraseña. Seleccionar la opción "Préstamos" en el menú principal.

la opción "Préstamos" en el menú principal. Elegir el crédito de preferencia e indicar el monto, destino y cantidad de cuotas .

el crédito de preferencia e indicar el . Validar los datos personales y confirmar la solicitud.

Para el Adelanto de Haberes, el proceso es aún más sencillo, ya que la solicitud y acreditación se realizan de manera instantánea a través de la misma aplicación. Los fondos se depositan en la cuenta donde se cobran los haberes, y el pago se descuenta automáticamente en la próxima acreditación.