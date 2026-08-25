Los nuevos límites de ARCA para comprar en Shein, Temu y Amazon: cómo funciona la franquicia de u$s400 + Agregar ámbito en









El régimen puerta a puerta permite paquetes de hasta u$s3.000, aunque establece condiciones específicas para acceder a los distintos beneficios tributarios.

El ente regulador estableció un nuevo esquema para el ingreso de productos al país. Magnific

Ante los cambios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las compras hechas desde plataformas internacionales ahora tienen un esquema actualizado para ingresar a la Argentina. Los cambios intentan unificar el tratamiento de los paquetes enviados a través del Correo Argentino y aquellos que llegan a través de empresas privadas de courier.

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El Decreto 604/2026 y la Resolución General 5884/2026 establecieron las condiciones que deben cumplir estas operaciones y entre los puntos principales se encuentra un máximo de u$s3.000 FOB por paquete, restricciones sobre la cantidad de productos y un beneficio tributario para determinadas operaciones de menor valor.

ARCA estableció nuevos límites para las compras hechas en el exterior. Hasta u$s3.000 por envío y 5 cupos al año: las condiciones para no perder el régimen simplificado El régimen contempla un valor FOB máximo de u$s3.000 por envío, este concepto corresponde al precio de la mercadería en el país de origen y no incluye los gastos de transporte ni el seguro. De todas formas, los paquetes también tienen que cumplir determinados requisitos para mantenerse dentro del sistema simplificado:

Estar destinados exclusivamente al uso o consumo personal

Contener hasta tres unidades de un mismo producto

No presentar características que permitan presumir una finalidad comercial o de reventa

No superar los u$s3.000 FOB establecidos por operación Si el valor excede ese máximo, el paquete queda fuera de esta modalidad y debe ingresar mediante el régimen general de importación. Dentro de este esquema aparecen los u$s400 FOB, pero no se tratan del máximo que una persona puede gastar, sino del monto que recibe un tratamiento tributario diferencial.

Los primeros cinco envíos de cada año calendario que se encuentren dentro de esa cifra quedan exentos de derechos de importación y de la tasa de estadística, beneficio que se contabiliza individualmente para cada persona. Esto tampoco significa que una compra incluida dentro de ese monto quede libre de cualquier carga, ya que el IVA y los impuestos internos pueden seguir aplicándose cuando correspondan según el producto.

En el caso de esos envíos más chicos que son hechos a través de courier también se contempla un peso máximo de 50 kilos por paquete, además del requisito de uso personal y el límite de tres unidades de la misma especie. ARCA actualizó los parámetros para las importaciones. Magnific Qué pasa si superás los u$s400 y qué requisitos exige la Aduana Una operación que supera los u$s400 no queda automáticamente fuera del sistema simplificado, por ejemplo, el valor FOB alcanza los u$s500, el beneficio se mantiene sobre los primeros u$s400 y los tributos correspondientes se calculan sobre los u$s100 restantes. Esto cambia cuando la persona ya utilizó las cinco operaciones anuales alcanzadas por el beneficio. A partir del siguiente paquete, deja de contar con esa exención y los tributos correspondientes se aplican sobre el valor total. La normativa también incorpora controles digitales antes del ingreso de la mercadería al país. El operador postal deberá enviar la información del paquete y los datos de identificación del destinatario mediante: CUIL

CUIT

CDI Si la identidad no puede comprobarse automáticamente, el comprador tendrá que confirmar o corregir la información requerida. Además, el operador postal podrá actuar en nombre del destinatario durante el procedimiento, salvo que la persona indique previamente que quiere intervenir por su cuenta o designar a otro representante. La Aduana mantiene la posibilidad de verificar físicamente la mercadería antes de autorizar su entrega para controlar que el contenido coincida con lo declarado y que se respeten las condiciones previstas para el uso personal.

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