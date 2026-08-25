El presidente de Chile, José Antonio Kast, abrió la puerta a introducir cambios en la reforma constitucional impulsada para reforzar las herramientas del Estado frente al crimen organizado y el terrorismo. La iniciativa generó un fuerte debate político en el país, con sectores que piden retirarla y otros que advierten sobre el posible avance de medidas consideradas autoritarias.
José Antonio Kast evalúa modificar la reforma constitucional de Chile para reforzar la seguridad
El proyecto contempla medidas excepcionales que permitirían restringir libertades como la personal, de reunión y de comunicación por períodos de hasta 240 días, sin requerir una consulta previa al Congreso.
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Uno de los puntos que más cuestionamientos despertó es la posibilidad de restringir derechos como la libertad personal, de reunión y de comunicación por períodos de hasta 240 días, sin que sea necesaria una consulta previa al Congreso.
Frente a las críticas, Kast defendió la necesidad de ampliar las facultades del Estado para enfrentar situaciones vinculadas con la seguridad y aseguró que el texto puede ser revisado. "Eso se puede modificar, ¿cuál es el problema?", afirmó en una entrevista con Radio Infinita. "Toda reforma, toda ley, puede sufrir cambios y para eso está el Poder Legislativo. Yo no le veo mayor drama", agregó.
El mandatario explicó que el nuevo estado de excepción quedaría sujeto a una Ley Orgánica Constitucional. Según detalló, esa norma deberá definir "las facultades, el sistema y los mecanismos" que regirán su aplicación.
La propuesta también recibió cuestionamientos dentro del oficialismo. El senador Luciano Cruz-Coke, de Evópoli, la calificó de "iliberal" y puso en duda que las medidas previstas permitan mejorar efectivamente la seguridad.
Kast rechazó esa caracterización y sostuvo que la iniciativa "no es iliberal", aunque admitió que las críticas forman parte de "un debate legítimo".
El presidente también respondió a los cuestionamientos sobre su relación con las libertades democráticas y defendió su decisión de exponerse públicamente ante los medios de comunicación. "Si fuera iliberal no estaría aquí. Los iliberales no van a los medios", afirmó.
En esa línea, marcó diferencias con otros dirigentes que, según planteó, evitaron durante períodos prolongados dar entrevistas pese a definirse como defensores del liberalismo. "Creo que he sido bastante distinto a otros que se dicen muy liberales, pero que se molestaban con la prensa. Yo creo en la prensa libre", concluyó.