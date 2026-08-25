José Antonio Kast evalúa modificar la reforma constitucional de Chile para reforzar la seguridad

El proyecto contempla medidas excepcionales que permitirían restringir libertades como la personal, de reunión y de comunicación por períodos de hasta 240 días, sin requerir una consulta previa al Congreso.

El presidente de Chile, José Antonio Kast , abrió la puerta a introducir cambios en la reforma constitucional impulsada para reforzar las herramientas del Estado frente al crimen organizado y el terrorismo . La iniciativa generó un fuerte debate político en el país, con sectores que piden retirarla y otros que advierten sobre el posible avance de medidas consideradas autoritarias.

Uno de los puntos que más cuestionamientos despertó es la posibilidad de restringir derechos como la libertad personal , de reunión y de comunicación por períodos de hasta 240 días, sin que sea necesaria una consulta previa al Congreso.

Frente a las críticas, Kast defendió la necesidad de ampliar las facultades del Estado para enfrentar situaciones vinculadas con la seguridad y aseguró que el texto puede ser revisado. "Eso se puede modificar, ¿cuál es el problema?", afirmó en una entrevista con Radio Infinita. "Toda reforma, toda ley, puede sufrir cambios y para eso está el Poder Legislativo. Yo no le veo mayor drama" , agregó.

El mandatario explicó que el nuevo estado de excepción quedaría sujeto a una Ley Orgánica Constitucional. Según detalló, esa norma deberá definir "las facultades, el sistema y los mecanismos" que regirán su aplicación.

La propuesta también recibió cuestionamientos dentro del oficialismo. El senador Luciano Cruz-Coke , de Evópoli, la calificó de "iliberal" y puso en duda que las medidas previstas permitan mejorar efectivamente la seguridad.

Kast rechazó esa caracterización y sostuvo que la iniciativa "no es iliberal", aunque admitió que las críticas forman parte de "un debate legítimo".

El presidente también respondió a los cuestionamientos sobre su relación con las libertades democráticas y defendió su decisión de exponerse públicamente ante los medios de comunicación. "Si fuera iliberal no estaría aquí. Los iliberales no van a los medios", afirmó.

En esa línea, marcó diferencias con otros dirigentes que, según planteó, evitaron durante períodos prolongados dar entrevistas pese a definirse como defensores del liberalismo. "Creo que he sido bastante distinto a otros que se dicen muy liberales, pero que se molestaban con la prensa. Yo creo en la prensa libre", concluyó.