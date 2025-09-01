Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora otorgó un reconocimiento al Buenos Aires Herald

La organización de derechos humanos destacó el trabajo en la traducción y grabación de las voces del equipo del diario del Grupo Indalo. La distinción fue especialmente destinada a Juan Décima, jefe de redacción.

La organización de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora le otorgó un reconocimiento al equipo del Buenos Aires Herald por haber trabajado en la traducción de la muestra permanente que la asociación tiene en la Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza en la ex-ESMA .

La distinción fue especialmente destinada a Juan Décima, jefe de redacción del Herald, diario del Grupo Indalo, por haber coordinado el trabajo de todos los periodistas de la redacción, que tradujeron y grabaron con sus voces las biografías de las Madres. El trabajo puede leerse y escucharse online aquí .

Taty Almeyda, presidenta de Madres de Plaza de Mayo , reivindicó el rol del Buenos Aires Herald durante la dictadura, recordó la valentía de quien fuera el director del diario en ese momento, Robert Cox, por haber acompañado el reclamo de las Madres y se mostró contenta por la continuación del legado histórico del diario.

Durante el encuentro que se llevó a cabo el sábado 30 de agosto en la Casa Nuestros Hijos (ex-ESMA) en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, destacaron que en esta fecha se recuerda "la memoria de quienes fueron víctimas de desaparición forzada en manos del Estado y reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia" .

"En nuestra región, a mediados de la década del 70, el Plan Cóndor y las dictaduras militares de América Latina aplicaron el terrorismo de Estado: la detención, la tortura y la desaparición forzada de personas de manera sistemática, con apoyo de Estados Unidos", explicaron.

taty almeida

En este contexto, destacaron el rol de las Madres de Plaza de Mayo que reclamaban por la aparición con vida de sus hijxs, junto a muchos otros organismos de DDHH y organizaciones sociales. "Se convirtieron en un faro de lucha, resistencia y un ejemplo a nivel mundial en la defensa de los derechos humanos", afirmaron.

En 1981, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) propuso el 30 de agosto para visibilizar y denunciar estos crímenes. "En 2006 la ONU reconoció la fecha y aprobó un proyecto para la creación de una 'Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas'; y en 2007 Argentina se adhirió mediante la Ley 26.298", explicaron.

Desde 2010, la Asamblea General de la ONU estableció la fecha del 30 de Agosto como el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”. "La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que dejó marcas muy profundas en nuestra historia y aún hoy exige memoria activa, reparación y políticas de Nunca Más", remarcaron desde Casa Nuestros Hijos.