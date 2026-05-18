"Magnifica humanitas": cuándo se publica la primera encíclica del papa León XIV y de qué se trata

La Santa Sede confirmó que el Papa León XIV publicará en las próximas semanas su primera encíclica, titulada “Magnifica humanitas” , un texto que ya despierta expectativa dentro y fuera del ámbito religioso. El documento abordará temas vinculados con la tecnología, la ética y el impacto de la inteligencia artificial sobre la vida cotidiana, un terreno que el Vaticano sigue con atención desde hace años.

La encíclica será presentada oficialmente el próximo 25 de mayo en Roma y marcará uno de los movimientos más importantes del inicio del pontificado. En el Vaticano hay quienes consideran que el texto funcionará como una hoja de ruta para entender cómo la Iglesia piensa los cambios culturales y científicos de esta época.

Aunque todavía no se difundió el contenido completo, trascendieron algunos ejes centrales. La preocupación por la “dignidad humana frente al avance tecnológico” , el rol de los jóvenes en un mundo hiperconectado y las desigualdades que pueden profundizarse con nuevas herramientas digitales aparecen entre los puntos más relevantes.

El nombre elegido para la encíclica no pasó inadvertido. “Magnifica humanitas”, que puede traducirse como “la grandeza de la humanidad” , busca poner el foco en la persona y en los límites éticos de ciertos desarrollos tecnológicos. Según explicó el Vaticano, el texto tendrá una mirada pastoral pero también social y política , con referencias al trabajo, la educación y la transformación digital.

En la tradición católica, una encíclica es uno de los documentos más importantes que puede firmar un Papa. Allí se fijan posiciones doctrinales, se analizan problemáticas contemporáneas y, muchas veces, se intenta orientar el debate público. Pasó con Francisco y “Laudato si’”, centrada en el ambiente, y también con “Fratelli tutti”, enfocada en la fraternidad y la convivencia global.

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El crecimiento acelerado de la Inteligencia Artificial, los algoritmos que condicionan consumos y opiniones, la automatización laboral y la circulación de información falsa son parte de una discusión que atraviesa gobiernos, empresas y universidades. Ahora también ocupará un lugar fuerte dentro de la agenda del Vaticano.

Fuentes cercanas a la Santa Sede señalaron que el texto incluirá referencias a la necesidad de que la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés. También habría llamados a proteger a los sectores más vulnerables frente a cambios económicos bruscos derivados de la digitalización. En criollo: el mensaje apunta a evitar que el progreso deje gente afuera.

Otro aspecto que genera expectativa es el tono que adoptará el documento. León XIV viene mostrando un perfil más moderado y reflexivo en sus primeras intervenciones públicas, aunque todavía es pronto para definir el rumbo completo de su pontificado. Por eso, muchos analistas siguen de cerca esta encíclica como una señal política y pastoral de peso.

Quiénes estarán en la presentación de la encíclica

La presentación oficial de “Magnifica humanitas” se realizará en el Vaticano y contará con la presencia de referentes religiosos, académicos y especialistas en tecnología. Entre los participantes confirmados figuran autoridades del Dicasterio para la Cultura y la Educación, además de expertos internacionales en ética digital e inteligencia artificial.

También estarán presentes representantes de universidades pontificias y miembros de organismos vinculados al desarrollo científico. El Vaticano busca que el lanzamiento tenga un perfil amplio y no quede encerrado únicamente en el debate eclesiástico. La intención es abrir conversaciones con distintos sectores, desde investigadores hasta dirigentes políticos y empresarios tecnológicos.

Uno de los nombres que aparece ligado al evento es el del cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, quien viene impulsando debates sobre cultura digital y nuevas tecnologías dentro de la Iglesia. Su participación es vista como una señal del peso que tendrá el tema en los próximos años.

Por ahora, el Vaticano mantiene cierta reserva sobre algunos detalles del documento. Esa cautela alimentó especulaciones y expectativas en medios italianos y especializados en religión. Lo concreto es que “Magnifica humanitas” llegará en un momento donde la discusión sobre inteligencia artificial atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida social.