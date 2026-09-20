Malvinas: excombatientes llevaron a Darwin una bandera inspirada en la que usó la Selección + Agregar ámbito en









La delegación estuvo integrada por veteranos y familiares de soldados fallecidos durante el conflicto de 1982. El homenaje se realizó en el cementerio de Darwin, donde también se exhibieron símbolos argentinos.

El homenaje en Malvinas con una bandera inspirada en la Selección.

Una delegación integrada por excombatientes y familiares de soldados argentinos muertos en la guerra de 1982 viajó a las Islas Malvinas y realizó un homenaje en el cementerio de Darwin. Durante el acto desplegaron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, inspirada en el diseño que había mostrado la Selección Argentina tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026.

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El grupo estuvo compuesto por una docena de personas pertenecientes a distintos centros de veteranos y familiares de soldados. Además de la bandera, los visitantes llevaron otros símbolos argentinos y participaron de un homenaje frente a las tumbas de los combatientes cuyos restos permanecen en Darwin.

Durante la ceremonia también cantaron el himno nacional argentino. La delegación recorrió además Puerto Argentino y diferentes lugares donde se desarrollaron enfrentamientos durante el conflicto del Atlántico Sur.

Excombatientes y familiares homenajearon a los caídos en Malvinas. Excombatientes recordaron la guerra de Malvinas El viaje tuvo, según explicaron los propios excombatientes, un objetivo humanitario. Ramón Robles, uno de los integrantes de la delegación, señaló: “Este para nosotros es un viaje humanitario. Es muy importante venir acá para cerrar esta historia”.

Robles también se refirió a la situación de los habitantes de las islas: “Nuestro gobierno de ese momento lo que hizo fue hacerles un favor a los habitantes de las islas porque hoy son los millonarios de la zona”.

Otro de los veteranos, Eduardo Albornoz, quien recordó las condiciones en las que los soldados llegaron al conflicto. “En ese momento todos teníamos un mes de incorporados al servicio militar”, afirmó. Luego agregó: “En ese tiempo todos bajamos 14 o 15 kilos”. La delegación permaneció en las islas durante varios días y finalizó su visita el viernes, después de participar de los homenajes y recorrer distintos puntos vinculados con la guerra de 1982.