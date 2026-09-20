Con un golazo de tiro libre, Enzo Fernández convirtió por primera vez con el Manchester City para el triunfo 5-3 ante Sunderland

El argentino abrió el marcador en el triunfo 5-3 frente a Sunderland por la Premier League. El campeón del mundo llegó al club por €146 millones.

Enzo Fernández convirtió su primer gol con la camiseta del Manchester City y lo hizo con un espectacular tiro libre en la victoria por 5-3 frente al Sunderland por la Premier League. El mediocampista argentino abrió el marcador a los nueve minutos del primer tiempo con una ejecución desde el borde del área que sorprendió al arquero rival.

El campeón del mundo se hizo cargo de una pelota parada muy cerca del área , acomodó el remate por afuera de la barrera y consiguió el 1-0. La definición significó su estreno goleador con los Citizens después de su llegada procedente del Chelsea en una transferencia de €146 millones.

Sin embargo, la ventaja del Manchester City duró apenas tres minutos . Sunderland reaccionó rápidamente y consiguió el empate a los 12, en el inicio de un encuentro cargado de goles y cambios en el marcador.

El equipo local recuperó la ventaja a los 29 minutos gracias a Rayan Cherki , que convirtió el 2-1. Sunderland volvió a responder cuatro minutos más tarde y estableció nuevamente la igualdad, pero el City consiguió marcharse al descanso arriba en el resultado.

El argentino abrió el marcador con un tiro libre desde el borde del área a los nueve minutos.

Sobre los 43 minutos, Antoine Semenyo marcó el tercero del conjunto de Manchester . El delantero volvió a aparecer a los 57 del complemento para ampliar la diferencia y poner el encuentro 4-2.

La reacción visitante llegó apenas dos minutos después, cuando Brian Brobbey descontó y volvió a acercar al Sunderland. Finalmente, Erling Haaland apareció a los 81 minutos para establecer el 5-3 definitivo y asegurar la victoria del Manchester City.

El encuentro tuvo como uno de sus grandes protagonistas a Enzo Fernández, que celebró por primera vez desde su incorporación al conjunto inglés. El argentino había desembarcado en el club durante el último mercado de pases como uno de los refuerzos más importantes del plantel.

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La millonaria llegada de Enzo Fernández al Manchester City

Manchester City desembolsó €146 millones para comprar al mediocampista al Chelsea, una operación que volvió a colocar al argentino entre las transferencias más costosas del fútbol internacional. Además, firmó un contrato que lo vincula con la institución hasta 2032.

Su incorporación fue solicitada por Enzo Maresca, flamante entrenador de los Citizens, quien ya había dirigido al volante en Chelsea y conocía sus características. Fernández eligió utilizar la camiseta número 17 en su nueva etapa en Manchester.

El futbolista había llegado al fútbol inglés en enero de 2023, cuando Chelsea pagó €121 millones al Benfica por su pase después de su consagración con la Selección argentina en el Mundial de Qatar. Antes, el club portugués había abonado a River alrededor de €18 millones entre la transferencia original y los objetivos cumplidos.

Con sus principales operaciones internacionales, los movimientos por la carrera de Enzo Fernández ya generaron alrededor de €285 millones. Ahora, el mediocampista comenzó a devolver parte de la inversión del City dentro de la cancha y estrenó su cuenta goleadora con una ejecución de pelota parada.