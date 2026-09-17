Nación recibió a una nueva tanda de gobernadores: obras, Presupuesto 2027 y Malvinas en la agenda

Diego Santilli y Luis Caputo recibieron al jujeño Carlos Sadir. Posteriormente, el jefe de Gabinete se reunió con Gustavo Melella, con quien habló sobre el proyecto de soberanía.

El Gobierno nacional activó una nueva ronda de negociaciones con las provincias con el objetivo de conseguir respaldos legislativos para los proyectos de Presupuesto 2027 y la reforma electoral , ambos prioritarios para la agenda de Javier Milei .

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Este jueves, en doble turno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli , recibió al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir , y al de Tierra del Fuego, Gustavo Melella , en una jornada que incluyó diálogos sobre obras, infraestructura y Malvinas.

El encuentro con el radical Sadir tuvo lugar cerca del mediodía en el Ministerio de Economía. Participaron, además del mandatario y Santilli, el ministro Luis Caputo .

Durante el mismo, se repasaron los principales temas de la agenda conjunta entre el Gobierno nacional y la provincia, así como los proyectos legislativos y el estado general de la relación entre ambas jurisdicciones.

Posteriormente, el líder norteño informó que firmaron con el Gobierno el convenio para avanzar con la terminación del nuevo edificio de la Universidad Nacional de Jujuy en San Pedro.

"Fue un encuentro positivo, en el que planteé las necesidades y urgencias de Jujuy, junto con los proyectos y las obras públicas que los jujeños nos piden", comentó el jefe provincial en redes sociales.

SEGUIMOS GESTIONANDO OBRAS Y PROYECTOS PARA JUJUY pic.twitter.com/7xOv4xya3Y — Carlos Sadir (@carlossadirjuy) September 17, 2026

Asimismo, remarcó: "Seguimos trabajando para avanzar en soluciones concretas y mejorar la calidad de vida de nuestra gente".

Más tarde fue el turno del fueguino Gustavo Melella, quien solo se había visto una vez con Santilli desde que el "Colo" llegó al Estado.

Durante la charla, analizaron el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y las obras previstas para la Base Naval Integrada de Ushuaia, en el marco de las nuevas medidas que Milei anunció por Cadena Nacional.

Me reuní con el jefe de Gabinete @diegosantilli para plantear la agenda y las prioridades de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.



Hablamos de soberanía, Base Naval Integrada, Polo Logístico Antártico, Puerto de Ushuaia, inversiones, empleo y de la situación… pic.twitter.com/4LFFjKpu3w — Gustavo Melella (@gustavomelella) September 17, 2026

La semana pasada, Melella había recibido en la capital fueguina al ministro de Defensa, Carlos Presti, y al canciller Pablo Quirno, con quienes dialogó sobre la construcción de la Base Naval Integrada.

Pese a su papel opositor, el líder austral respaldó los anuncios del Presidente respecto a la Causa Malvinas y se mostró a favor del nuevo emplazamiento naval en la capital privincial.

Santilli inauguró la ronda de gobernadores el miércoles, cuando recibió en la Casa Rosada a cuatro norteños: Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). El funcionario también tenía pensado juntarse con Leandro Zdero (Chaco), quien suspendió por cuestiones de agenda.

El jefe de Gabinete selló los apoyos para el recorte a zona fría, que la semana próxima se discutirá en el Senado. A cambio, los líderes del NOA y NEA esperan la implementación de zona cálida, un régimen de tarifa eléctrica subsidiada para zonas cálidas y muy cálidas.

El mismo saldría por resolución y regiría entre noviembre y abril. Tomaría a las provincias del Norte Grande.