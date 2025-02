Mar del Plata: Prefectura Naval reprimió a trabajadores que pedían el cumplimiento de un acuerdo salarial

En un momento, la Prefectura Naval decidió aplicar el protocolo antipiquetes e inició una represión con balas de goma y gas pimienta para despejar la calle. "El reclamo es laboral no se porque la empresa hace una denuncia penal y lo quieren canalizar por ese lado. Lo que se está pidiendo es que se pague el monto firmado por paritarias. No se está pidiendo ni más ni menos lo que corresponden ", explicó un empleado al canal C5N.

image.png Prefectura Naval al momento de iniciar la represión.

La empresa justifica su incumplimiento aduciendo que el acuerdo no fue homologado por la Secretaría de Trabajo. Según los trabajadores, también afirman informalmente que no le dan los costos para pagar el aumento acordado. Desde el sindicato denuncian que, además, muchos de los empleados no están registrados.