Paritarias bancarios: acuerdan aumento de 2,2% en enero más bono millonario

El acuerdo alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

En febrero se tomará el mismo mecanismo de ajuste salarial: se tendrá en cuenta el número de inflación que dé a conocer el INDEC mes a mes y se aumentarán los sueldos en la misma medida. En marzo, las partes volverán a reunirse para negociar otras actualizaciones y definir si continuar o no con esta forma de ajuste.

Este mecanismo fue acordado en octubre pasado y se aplicó, desde entonces, mes a mes, de octubre a febrero, siempre dando un aumento equivalente a la inflación calculada por IPC.

La Bancaria celebró el acuerdo alcanzado con las cámaras empresarias

"Las partes se comprometieron a continuar las negociaciones en la segunda quincena del mes de Marzo de 2025, sobre la actualización de las remuneraciones, mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, y la correspondiente actualización de Día del Bancario/a", informaron desde la Asociación Bancaria, el gremio dirigido por Sergio Palazzo a través de un comunicado.

Desde el gremio celebraron este nuevo acuerdo que garantiza "la aplicación de los índices inflacionarios mensuales para que los trabajadores/as bancarios/as no pierdan contra la inflación, salvaguardando el poder adquisitivo de nuestros representados/as".