Marcha contra la cuarentena se realizó en el Centro y otros puntos del país

“Vengo a decirle al presidente que la cuarentena puede que no exista para él pero existe para un montón de trabajadores que están sin trabajar. Nos hubiera gustado más comprensión”, dijo la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la convocatoria.

Asimismo, le reclamó a Alberto Fernández que “levante la reforma de la justicia. No se puede hacer una justicia a la medida de la impunidad”. “Presidente, comprenda que hay un pueblo reclamando para que haya un país con Constitución y Justicia, donde los argentinos puedan vivir. Entienda, no se cierre, no repita la historia de enemistad y confrontación. Vaya y entienda a los argentinos que no piensan como usted”, concluyó.

Si bien la exministra de Seguridad negó haber llevado adelante la convocatoria al resaltar que se trató de protesta autoconvocada por sectores de la sociedad, el partido que conduce promovió la asistencia a la marcha pese a las recomendaciones sanitarias ante las posibilidades de contagios.

Por otro lado, el extitular del Sistema Federal de Medios Públicos durante el gobierno de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, otro de los participantes, habló durante la manifestación .“Acá estamos. Un argentino cada dos metros. Sepa el Gobierno escuchar. Decimos no a la reforma judicial, no a la impunidad de los corruptos. Que en los próximos seis meses no podemos agregar más elementos de tensión a los argentinos”, dijo.

Somos pacíficos – sostuvo - y ejercemos el libre derecho a protestar, cuidándonos con el aislamiento social porque somos responsables. “La forma de salir es con libertad responsable y no con formas autoritarias”, añadió.

Junto a él se encontraba el actor Luis Brandoni, uno de los referentes de la manifestación, quien dijo que se encontraba en la marcha para reclamar por el derecho a expresarse “libremente, sin violencia, por el derecho a hacer escuchar la voz". "De eso se trata”, agregó.

17A fuchila15.jpg Mariano Fuchila

Si bien desde el PRO rechazaron que se trate de una marcha partidaria convocada por la oposición, alentaron la convocatoria a partir de mensajes de sus referentes y mediante las redes sociales, con mensajes sugestivos.

El exsecretario de Salud durante del gobierno de Cambiemos Adolfo Rubinstein se despegó de la convocatoria al señalar que no era "el mejor momento para tener aglomeraciones en la calle". En ese sentido dijo que no era "beneficiosa" pero "hay que entender el hartazgo".

17A fuchila11.jpg Mariano Fuchila

Siguiendo esa linea, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, también había pedido cuidar el esfuerzo realizado por la población para evitar una crisis sanitaria. Que "el esfuerzo de la población no corra riesgo por la necesidad de un subgrupo de expresarse", dijo.

"Quien quiera (manifestarse), que lo haga, pero con todos los cuidados correspondientes", había señalado en la previa el funcionario porteño en una conferencia de prensa que tuvo lugar esta mañana en la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios.

Asimismo, agregó que "las expresiones populares deben hacerse dentro del contexto que estamos viviendo, con lo cual necesitamos que todo el mundo tome las máximas precauciones para que no empeore la situación epidemiológica".

https://twitter.com/herlombardi/status/1295447868627660801 Acompañamos a la gente, manteniendo la distancia social, junto a Beto Brandoni. 1 argentino cada 2 metro diciendo no a la reforma judicial que persigue la impunidad. Sepa el gobierno escuchar. #17AJuntosContraLaImpunidad pic.twitter.com/oIpEUxcgVp — Hernán Lombardi (@herlombardi) August 17, 2020

El oficialismo, referentes sindicales y sociales salieron a cruzar duro la convocatoria desde temprano. El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, aseguró que las marchas convocadas por un sector de la oposición "no ayudan ni colaboran en nada" y llamó "al conjunto de la sociedad a la responsabilidad".

El sindicalista de la CTA y diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, aseguró que la marcha está "encabezada por el poder económico" y sectores que buscan "tener un gobierno de los ricos para ricos". "Tendrían que hacer una marcha en Plaza Francia para conectar con el líder que tienen -en relación a Mauricio Macri, actualmente en Europa-, que está lejos de los padecimientos que tienen los argentinos y viviendo en una burbuja y opulencia", aseveró.

17A marcha 2.jpg Fuente Twitter: @huarna35

En tanto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que la movilización "es un desafío ridículo en medio de la pandemia" de coronavirus, y advirtió que "si después falta una cama" para atender a un enfermo, "va a ser culpa" de los manifestantes del llamado "17A".

"La marcha es un desafío ridículo en medio de la pandemia. Yo no salgo desde el 13 de marzo y estos irresponsables hacen una marcha donde el contagio es seguro", disparó. En declaraciones radiales, insistió en que la marcha es "absurda" e "históricamente incorrecta".

Esta mañana el presidente Alberto Fernández hizo un llamado a la "unidad" y a terminar con la "necedad" para avanzar en un "diálogo y camino común", al conmemorar 170 años del fallecimiento del general José de San Martín.

En la previa, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este lunes el rechazo en primera instancia al habeas corpus presentado por diputados nacionales y porteños de la Coalición Cívica para que las fuerzas de seguridad se abstuvieran de impedir la circulación de personas en la manifestación de esta tarde, convocada por la oposición para rechazar las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus.