La UBA convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria: "El Gobierno destruye nuestra única herramienta de movilidad social"

La comunidad académica marchará por cuarta vez desde 2023 para pedir la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario. Denuncian una peor calidad en salud, "salarios de miseria y dificultades para cursar".

La Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó a la comunidad académica y a la sociedad civil a marchar el próximo 12 de mayo . La convocatoria se da en línea con el reclamo por la implementación inmediata de la ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial docente y no docente y por partidas para la atención en salud. En esa línea, apuntaron contra el Gobierno al considerar que "destruye la única herramienta de movilidad social" y alertaron que "un médico que atiende menos, es peor formado".

Las autoridades solicitaron al Poder Ejecutivo la asignación, actualización y transferencia de las partidas presupuestarias destinadas a gastos de funcionamiento. El vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti declaró en Futurock este miércoles que desde el Ministerio de Capital Humano reconoce que "no se mandó nada de la partida para Hospitales porque no distribuyó entre universidades": "Lo lógico sería que el presupuesto se divida por 12 y se ejecute mes a mes", aclaró.

La UBA convoca a la 4° Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo

Yacobitti recalcó que los fondos con los que hoy cuentan alcanzan sólo "para 45 días más" y concientizó sobre la labor de las dependencia universitarias de salud: "Los hospitales universitarios no solo atienden patologías prolongadas, sino que ahí se forman gran parte de los médicos que luego van al sistema público y privado. Cuando un médico en su formación atiende menos pacientes, es un médico peor formado", alertó.

Así, el vicerrector consideró la decisión de la gestión libertaria como algo "muy perverso" y apuntó contra la cartera de Luis Caputo al sostener que "desde el Ministerio de Economía le están pisando los pagos a la UBA para que no reclamen por la ley de Financiamiento (...). Incluyeron una partida extra sabiendo que es insuficiente, y así y todo, no mandan la plata".

Marcha federal Universitaria Yacobitti consideró la decisión de la gestión libertaria como algo "muy perverso" u apuntó contra la cartera de Luis Caputo al sostener que "desde el Ministerio de Economía le están pisando los pagos para no reclamar por la ley de Financiamiento".

Entre las consecuencias que evalúan desde la casa de estudios, si el Gobierno no responde, mencionó "interrupciones en los hospitales y una enseñanza cada vez de peor calidad": "Hay renuncias. Desde fines de 2023 a hoy, diez mil personas dejaron el sistema de universidades públicas. Destruyen la única herramienta de movilidad social que nos queda de calidad, por la cual todos pagamos impuestos".

Por su parte, desde el Sindicato de Trabajadores de la UBA - FEDUBA elevaron una alerta por los fondos para las facultades: "Llevamos 195 días sin que se implemente la ley (...) miles de docentes y nodocentes con salarios de miseria, estudiantes con cada vez más dificultades para poder cursar y con becas estudiantiles congeladas y con una situación general cada vez más crítica", detallaron.

Embed - @cefyl on Instagram: "LLENEMOS LAS CALLES Este jueves nos encontramos para organizarnos como comunidad educativa de cara a la movilización del 12 de mayo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Llevamos 195 días sin que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario, miles de docentes y nodocentes con salarios de miseria, estudiantes con cada vez más dificultades para poder cursar y con becas estudiantiles congeladas y con una situación general cada vez más crítica. Por eso, este jueves nos encontramos como comunidad educativa para discutir y pensar como nos seguimos organizando en defensa de nuestra facultad y para que el 12 de Mayo seamos cientos de estudiantes, docentes y nodocentes en las calles. ¡Sumate!" View this post on Instagram

Conflicto por los hospitales universitarios: el Gobierno negó una deuda, pero la UBA salió al cruce

El conflicto entre el Gobierno y la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el financiamiento de los hospitales universitarios sumó un nuevo capítulo. Luego de que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, desmintiera una deuda con la casa de estudios, la universidad salió al cruce y sostuvo que el propio comunicado oficial confirma que no se transfirieron fondos de la partida específica destinada a gastos operativos.

La respuesta oficial había llegado después de que los directores de la red de hospitales universitarios de la UBA advirtieran que las dependencias clínicas podrían sostener su funcionamiento por apenas 45 días más, en medio de la crisis presupuestaria que atraviesan.

En el documento difundido por la cartera nacional, la gestión libertaria aseguró: "El Gobierno nacional transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento".