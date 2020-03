Coronavirus: cómo afecta a los animales la cuarentena

“Evidentemente, las mascotas no saben que Alberto Fernández es el presidente y que la COVID-19 es una pandemia, pero saben que no es ni un domingo ni un sábado, y que tiene rutinas parecidas que se vienen repitiendo. Esto altera a cualquier animal”, explicó el Prof. Dr. Juan Enrique Romero, médico veterinario (MN: 3010, MP: 2132). Y agregó: “Los altera negativamente el hecho de no saber qué es lo que está pasando, y positivamente, en el caso del perro y del gato, porque están más cerca de sus referentes más importantes”.