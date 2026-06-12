Mi ANSES: cómo ver y descargar tu recibo de haberes por Internet

Analizá la información que provee el organismo previsional para poder informarte sobre los detalles de tus prestaciones desde la web.

Los jubilados y pensionados pueden acceder a esta documentación desde cualquier lugar con conexión a internet

Aquellos beneficiarios que cobran sus prestaciones por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) tienen la posibilidad de consultar su recibo de haberes de manera digital. El organismo habilita esta gestión a través de Mi ANSES, una herramienta que permite revisar la liquidación mensual y acceder al detalle de cada concepto incluido en el pago.

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La plataforma se encuentra disponible desde teléfonos celulares y computadoras. El sistema ofrece acceso a los comprobantes vigentes y a recibos de años anteriores, sin necesidad de concurrir a una oficina de atención. Cada beneficiario puede verificar los importes acreditados, revisar descuentos y conocer los componentes que integran su prestación . Además, la herramienta permite enviar el documento por correo electrónico para su descarga o impresión.

La consulta suele adquirir mayor relevancia durante los meses en los que ANSES incorpora conceptos adicionales. Las liquidaciones pueden incluir aumentos por movilidad, aguinaldos, bonos extraordinarios y otros complementos previsionales , según corresponda en cada caso.

Los titulares de jubilaciones y pensiones pueden acceder a su recibo desde la aplicación Mi ANSES, instalada en el celular . El servicio funciona durante todo el año y permite consultar la documentación en cualquier momento. La aplicación incorpora una sección específica para prestaciones previsionales. La opción destinada a recibos de haberes concentra toda la información vinculada con las liquidaciones disponibles.

Para realizar la consulta desde un dispositivo móvil, ANSES indica el siguiente recorrido:

ingresar a la app Mi ANSES

seleccionar jubilación

elegir consultar recibos de haberes

visualizar el último comprobante disponible

enviar el archivo por correo electrónico para descargarlo o imprimirlo

La herramienta también incorpora un buscador, que permite localizar documentación correspondiente a períodos anteriores. El sistema conserva recibos desde 2021 en adelante. Los usuarios que prefieran acceder desde una computadora pueden realizar la misma gestión mediante la versión web de Mi ANSES. La plataforma digital reúne los comprobantes previsionales dentro del apartado Jubilaciones y Pensiones.

Para consultar los recibos desde una PC, el procedimiento consiste en:

ingresar a Mi ANSES

seleccionar jubilaciones y pensiones

elegir consultar recibos de haberes

El servicio muestra la documentación disponible para cada beneficiario. El acceso permite revisar la liquidación más reciente y consultar comprobantes históricos dentro del mismo entorno digital.

Cada recibo contiene información relacionada con los ingresos y las deducciones aplicadas sobre el haber. Entre los conceptos que pueden figurar aparecen:

Prestación Básica Universal (PBU)

Prestación Compensatoria (PC)

Prestación Adicional por Permanencia (PAP)

Reparación Histórica

aguinaldo

bono extraordinario previsional

complementos establecidos por la normativa vigente.

El comprobante también puede incluir descuentos vinculados con obra social, créditos ANSES, cuotas de moratoria, aportes sobre el aguinaldo, descuentos de mutuales o cooperativas e Impuesto a las Ganancias cuando corresponda.

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Calendario de pagos: ¿Cuándo se actualiza el recibo de sueldo?

ANSES habilita la consulta de los recibos de haberes desde el inicio de cada calendario de pagos. La actualización de la información coincide con las acreditaciones previstas para cada prestación.

Durante junio de 2026, el organismo informó un incremento del 2,58% para jubilaciones y pensiones. La actualización surge de la fórmula de movilidad vigente. El mes también incorpora el pago del medio aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos previsionales más bajos.

Las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo son las siguientes:

documentos terminados en DNI 0: 8 de junio

documentos terminados en DNI 1: 9 de junio

documentos terminados en DNI 2: 10 de junio

documentos terminados en DNI 3: 11 de junio

documentos terminados en DNI 4: 12 de junio

documentos terminados en DNI 5: 16 de junio

documentos terminados en DNI 6: 17 de junio

documentos terminados en DNI 7: 18 de junio

documentos terminados en DNI 8: 19 de junio

documentos terminados en DNI 9: 22 de junio

Los beneficiarios cuyos haberes superan la jubilación mínima cobran en la segunda parte de junio. El cronograma informado por el organismo es el siguiente:

documentos terminados en DNI 0 y 1: 23 de junio

documentos terminados en DNI 2 y 3: 24 de junio

documentos terminados en DNI 4 y 5: 25 de junio

documentos terminados en DNI 6 y 7: 26 de junio

documentos terminados en DNI 8 y 9: 29 de junio

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¿Tiene válidez legal el recibo digital impreso?

ANSES permite descargar el recibo de haberes directamente desde Mi ANSES y enviarlo por correo electrónico. El sistema brinda la posibilidad de conservar el documento en formato digital o contar con una copia impresa cuando resulte necesaria. La plataforma pone a disposición de los beneficiarios el comprobante oficial correspondiente a cada liquidación. El archivo contiene el detalle completo de ingresos y descuentos asociados a la prestación previsional.

Cada documento informa los conceptos incorporados en el pago mensual. Entre ellos pueden aparecer la Prestación Básica Universal, la Prestación Compensatoria, la Prestación Adicional por Permanencia, la Reparación Histórica, la prestación anual complementaria y los distintos adicionales contemplados por la normativa.