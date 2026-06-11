La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026. Durante esta semana, distintos grupos de beneficiarios reciben sus haberes según la terminación de su DNI y de acuerdo con el cronograma oficial establecido por el organismo.
Cuáles son las prestaciones de ANSES que ya están cobrando esta semana y cuáles son los montos
Conocé los detalles de los haberes que se están abonando a los beneficiarios, de acuerdo a la reglamentación vigente establecida por el organismo.
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El esquema de pagos incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestaciones vinculadas a la maternidad y el embarazo. Cada beneficio cuenta con fechas específicas de acreditación que se distribuyen a lo largo del mes.
Los titulares que forman parte de las prestaciones alcanzadas por el calendario vigente ya pueden consultar las fechas asignadas para el cobro de junio. El cronograma contempla tanto pagos mensuales como asignaciones que permanecen habilitadas durante varias semanas. ANSES también actualizó los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones para junio. La modificación alcanza a los principales programas que administra el organismo.
Monto de las prestaciones de ANSES que ya están cobrando
Los montos vigentes para el pago de los haberes son los siguientes:
Jubilación mínima
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haber con aumento: $403.317,99
bono extraordinario: $70.000
medio aguinaldo: $201.659
total a cobrar: $674.976,99
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
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haber con aumento: $322.654,39
bono extraordinario: $70.000
medio aguinaldo: $161.327
total a cobrar: $553.981,59
Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez
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haber con aumento: $282.322,59
bono extraordinario: $70.000
medio aguinaldo: $141.161
total a cobrar: $493.483,89
Asignación Universal por Hijo (AUH)
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monto mensual: $144.932
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
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monto mensual: $471.915
Asignación Familiar por Hijo
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primer rango de ingresos: $72.474
A quiénes alcanza el medio aguinaldo
El pago de la primera cuota del sueldo anual complementario corresponde a jubilados y pensionados que integran el sistema previsional.
- los titulares de jubilaciones mínimas cobran un aguinaldo de $201.659 junto con el haber mensual de junio
- los beneficiarios de la PUAM reciben un monto de $161.327 por este concepto
- los titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez perciben un aguinaldo de $141.161
ANSES incorpora esos importes en la liquidación mensual, junto con los haberes correspondientes y el bono extraordinario, destinado a los sectores alcanzados.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026
El calendario vigente contempla varias prestaciones que ya se encuentran en etapa de pago durante esta semana.
Pensiones No Contributivas
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DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
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DNI terminados en 0: 8 de junio
DNI terminados en 1: 9 de junio
DNI terminados en 2: 10 de junio
DNI terminados en 3: 11 de junio
DNI terminados en 4: 12 de junio
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
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DNI terminados en 0: 8 de junio
DNI terminados en 1: 9 de junio
DNI terminados en 2: 10 de junio
DNI terminados en 3: 11 de junio
DNI terminados en 4: 12 de junio
Asignación por Embarazo
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DNI terminados en 0: 10 de junio
DNI terminados en 1: 11 de junio
DNI terminados en 2: 12 de junio
Asignación por Prenatal
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DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio
DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio
DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio
Asignación por Maternidad
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todas las terminaciones de DNI: del 10 de junio al 8 de julio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
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todas las terminaciones de DNI: del 8 de junio al 8 de julio
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
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todas las terminaciones de DNI: del 9 de junio al 8 de julio
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