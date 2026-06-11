Cuáles son las prestaciones de ANSES que ya están cobrando esta semana y cuáles son los montos

Conocé los detalles de los haberes que se están abonando a los beneficiarios, de acuerdo a la reglamentación vigente establecida por el organismo.

El cronograma continuará durante las próximas semanas con el resto de los grupos contemplados por ANSES para junio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa con el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026 . Durante esta semana, distintos grupos de beneficiarios reciben sus haberes según la terminación de su DNI y de acuerdo con el cronograma oficial establecido por el organismo.

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El esquema de pagos incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestaciones vinculadas a la maternidad y el embarazo . Cada beneficio cuenta con fechas específicas de acreditación que se distribuyen a lo largo del mes.

Los titulares que forman parte de las prestaciones alcanzadas por el calendario vigente ya pueden consultar las fechas asignadas para el cobro de junio. El cronograma contempla tanto pagos mensuales como asignaciones que permanecen habilitadas durante varias semanas. ANSES también actualizó los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones para junio . La modificación alcanza a los principales programas que administra el organismo.

Los montos vigentes para el pago de los haberes son los siguientes:

Jubilación mínima

haber con aumento: $403.317,99

bono extraordinario: $70.000

medio aguinaldo: $201.659

total a cobrar: $674.976,99

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

haber con aumento: $322.654,39

bono extraordinario: $70.000

medio aguinaldo: $161.327

total a cobrar: $553.981,59

Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez

haber con aumento: $282.322,59

bono extraordinario: $70.000

medio aguinaldo: $141.161

total a cobrar: $493.483,89

Asignación Universal por Hijo (AUH)

monto mensual: $144.932

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

monto mensual: $471.915

Asignación Familiar por Hijo

primer rango de ingresos: $72.474

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A quiénes alcanza el medio aguinaldo

El pago de la primera cuota del sueldo anual complementario corresponde a jubilados y pensionados que integran el sistema previsional.

los titulares de jubilaciones mínimas cobran un aguinaldo de $201.659 junto con el haber mensual de junio

junto con el haber mensual de junio los beneficiarios de la PUAM reciben un monto de $161.327 por este concepto

por este concepto los titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez perciben un aguinaldo de $141.161

ANSES incorpora esos importes en la liquidación mensual, junto con los haberes correspondientes y el bono extraordinario, destinado a los sectores alcanzados.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026

El calendario vigente contempla varias prestaciones que ya se encuentran en etapa de pago durante esta semana.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de junio

DNI terminados en 1: 11 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

Asignación por Maternidad

todas las terminaciones de DNI: del 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

todas las terminaciones de DNI: del 8 de junio al 8 de julio

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)