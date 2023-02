La UE se opone a la compra de Activision Blizzard pero Microsoft se tiene confianza

televisor inteligente xbox.jpg

David Cuddy, representante de Microsoft, expresó que la compañía "está comprometida a encontrar soluciones que conduzcan a que se apruebe la compra". Según el medio The Verge, Microsoft "presta atención a las preocupaciones de las Comisiones Europeas" y tiene "confianza de poder responderlas satisfactoriamente".

En noviembre, la Comisión Europea abrió una "investigación profunda" sobre la compra de Activision Blizzard, después de un análisis inicial comenzado en septiembre. Al abrir la investigación, Margrethe Vestager, ejecutiva encargada de las políticas de competencia, expresó: "Debemos asegurar que sigan existiendo oportunidades para futuros y existentes distribuidores de videojuegos para PC y consolas".

Activision Blizzard.jpeg

Mientras tanto en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio presentó una demanda para intentar detener la compra, a la que Microsoft se prepara responder. En caso de no llegar a un acuerdo previo, en agosto de 2023 comenzarían las audiencias para un juicio.

Ante la posible compra, el mayor cuestionamiento de las agencias reguladoras sigue puesto en si volverse dueños de la franquicia Call of Duty reduce la capacidad de PlayStation para competir contra ellos. En pos de asegurar que no volverán exclusivo ese título, Microsoft le ofreció a Sony un trato a 10 años para que Call of Duty siga saliendo en sus consolas.