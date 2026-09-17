Misiones: cruzaba la frontera en balsa, no frenó a tiempo y terminó con su auto en el río Uruguay

El conductor atravesó un portón de seguridad cuando embarcaba para viajar hacia Brasil. Fue rescatado sin heridas y el vehículo terminó hundido.

Un Ford Ka con patente brasileña cayó al río Uruguay cuando ingresaba a una balsa en el paso fronterizo de Misiones.

Un conductor que intentaba cruzar desde Misiones hacia Brasil protagonizó un insólito episodio cuando ingresó con su auto a una balsa, continuó avanzando y atravesó uno de los portones de seguridad de la embarcación. El vehículo terminó en las aguas del río Uruguay , mientras que su ocupante logró ser rescatado sin sufrir heridas.

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El hecho ocurrió durante la mañana en el paso internacional Puerto Alba Posse-Porto Mauá , que conecta Misiones con el estado brasileño de Rio Grande do Sul. Varios testigos registraron el momento y las imágenes comenzaron a circular después del incidente.

Barca Porto Mauá , empresa responsable del transporte fluvial, confirmó lo sucedido mediante un comunicado y realizó una exposición formal ante la Autoridad Marítima Argentina. Según su versión, el conductor ingresó a la embarcación con un Ford Ka con patente brasileña durante el procedimiento habitual de carga.

La compañía explicó que el hombre recibió la indicación de detener el vehículo en el sector establecido para el estacionamiento , pero continuó avanzando. En esas circunstancias, el Ford Ka impactó contra el portón de seguridad de la balsa.

La estructura se encontraba cerrada y trabada , según indicó la empresa. Sin embargo, el impacto habría provocado su apertura y el automóvil continuó su recorrido hasta caer directamente al río Uruguay.

El incidente ocurrió en el paso internacional que conecta Puerto Alba Posse con Porto Mauá, en Brasil. X: @GRUPOTRESTRES

Una vez en el agua, el vehículo permaneció a flote durante aproximadamente 100 metros. En esos instantes, los tripulantes de la embarcación brasileña intervinieron para retirar al conductor antes de que el rodado terminara hundiéndose.

Medios locales indicaron que el hombre tendría 60 años y mencionaron como una de las posibles causas del episodio el uso del celular mientras avanzaba hacia la balsa. Esa circunstancia, sin embargo, no fue confirmada como la causa del hecho.

El conductor fue rescatado sin heridas

El alcalde de Porto Mauá, Carlos César Dinón, aseguró que se comunicó con el protagonista del episodio para conocer su estado después del rescate y confirmó que no sufrió heridas.

“Quería ver si estaba bien, si necesitaba algo. Pudimos verificar que no sufrió heridas. Logramos sacarlo justo a tiempo. Quiso volver al auto para buscar algunos documentos, pero no se lo permitimos”, precisó el funcionario.

Tras el rescate, bomberos comenzaron a trabajar para localizar el Ford Ka y retirarlo del agua. El vehículo había terminado completamente hundido después de permanecer durante algunos metros sobre la superficie.

Cómo funciona el paso entre Misiones y Brasil

El paso internacional Puerto Alba Posse-Porto Mauá permite el tránsito tanto de personas como de vehículos entre la Argentina y Brasil. Para realizar el cruce funcionan diferentes servicios fluviales, entre ellos balsas, lanchas para pasajeros y remolcadores.

La conexión también posibilita el transporte de equipajes y cargas y cumple un papel relevante para el intercambio comercial y turístico entre las localidades ubicadas a ambos lados del río Uruguay.

En junio de este año se amplió además la capacidad de la balsa utilizada para realizar el cruce fronterizo. Desde entonces, la embarcación puede trasladar hasta 80 pasajeros y 20 vehículos en cada viaje.

El servicio está condicionado por el nivel y las condiciones de navegación del río Uruguay. Cuando una crecida impide garantizar la seguridad del traslado, las autoridades pueden ordenar la suspensión preventiva del cruce hasta que las condiciones permitan retomarlo.