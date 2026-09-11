Horror en Misiones: macabro hallazgo de 30 ataúdes donde funcionaba una panadería + Agregar ámbito en









Un conflicto por la propiedad de un local derivó en un descubrimiento impactante que dejó sorprendidos a todos los presentes.

La Policía se encontró con un macabro hallazgo en Misiones

Lo que comenzó como un trámite judicial por la ocupación de un inmueble terminó en un hallazgo tan inesperado como perturbador. En la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, un matrimonio encontró decenas de ataúdes y urnas funerarias dentro de un antiguo local comercial donde años atrás había funcionado una panadería.

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El descubrimiento se produjo en una propiedad ubicada sobre calle Chacabuco, actualmente en proceso de sucesión. Según informaron fuentes oficiales, el ingreso al lugar fue posible recién tras una autorización judicial en el marco de una disputa familiar por la titularidad del inmueble.

Dentro del establecimiento, los denunciantes se encontraron con un escenario inesperado: una gran cantidad de féretros y restos humanos en urnas identificadas con nombres y fechas de fallecimiento.

Un hallazgo en medio de una disputa judicial en Misiones La situación se dio en el contexto de un conflicto legal por la propiedad del local. Una vez habilitado el acceso, el matrimonio constató no solo la presencia de los ataúdes, sino también la falta de equipamiento que habría pertenecido al antiguo negocio, como maquinaria de panificación y un freezer.

La situación se dio en el contexto de un conflicto legal por la propiedad del local. Una vez habilitado el acceso, el matrimonio constató no solo la presencia de los ataúdes, sino también la falta de equipamiento que habría pertenecido al antiguo negocio, como maquinaria de panificación y un freezer. Entre los elementos hallados había 30 ataúdes, uno de ellos correspondiente a un menor de edad, además de dos urnas con identificación completa de los fallecidos.

La investigación ahora deberá determinar el origen y la procedencia del material encontrado, así como las responsabilidades correspondientes. También se deberán realizar las gestiones para la restitución de los restos a sus familiares, ya que las urnas habían sido trasladadas previamente a distintas empresas del rubro funerario en la provincia. Por el momento, el caso quedó en manos de la Justicia, que intenta reconstruir cómo y por qué un antiguo local de panadería terminó funcionando como depósito de restos humanos.

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