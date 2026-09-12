Un agricultor murió tras un fuerte temporal en Misiones: se registraron destrozos y cortes de luz + Agregar ámbito en









La víctima era de la zona rural de San Pedro y murió tras el desprendimiento de su vivienda por los vientos. La intensidad del fenómeno exigió el despliegue de cinco móviles y hasta 40 personas.

El operativo contó con cinco móviles y entre 30 y 40 personas desplegadas. Canal 12 Misiones

Un fuerte temporal azotó a la provincia de Misiones en las últimas horas, cuyo paso dejó destrozos y daños severos para la población. Pasó en la zona rural de San Pedro, al este provincial, y a causa del fenómeno murió un agricultor de 42 años de una plantación de yerba mate.

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La Unidad Regional XIV de San Pedro indicó que el fenómeno meteorológico, que incluyó un tornado, afectó una franja de aproximadamente 300 metros desde Cruce Caballero, a la altura del kilómetro 1072 de la ruta 14, hacia Piñalito Sur, según el medio Canal 12 Misiones.

La víctima fue identificada como Demecio Monteiro, quien murió luego de que fuertes vientos desprendieran su vivienda. A su vez, otras cinco casas ubicadas en las proximidades sufrieron voladura de sus techos y un corte de suministro por daños en el tendido eléctrico.

Un agricultor murió tras un temporal en Misiones: se registraron destrozos y cortes de luz Más de 150 familias resultaron afectadas, además de que se registraron varios evacuados. El temporal también golpeó al barrio Cinco Bocas de Campo Viera, tras el aumento del caudal del arroyo Viera. Luego del fenómeno, personal policial y equipos de emergencia realizaron las tareas de rigor para evaluar la magnitud de los daños y asistir a las familias afectadas.

El operativo contó con cinco móviles y entre 30 y 40 personas desplegadas, además de referentes barriales que colaboraron en la identificación de las familias que necesitaban asistencia, publicó el medio El Territorio.

Más de 150 familias resultaron afectadas, además de que se registraron varios evacuados. @104_pagina Al menos siete municipios resultaron afectados, según Canal 12 Misiones, mientras que unas 400 familias debieron recibir asistencia. Montecarlo, Puerto Piray, Colonia Victoria, Colonia Delicia, San Antonio y Pozo Azul fueron algunas de las localidades damnificadas. Súper Niño: hay más de 90% de probabilidad de un fenómeno extremo y Argentina mira al campo El Centro de Predicción Climática de EEUU aseguró que existe una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno de El Niño se intensifique durante "el otoño boreal y el invierno boreal de 2026-27 en el hemisferio norte", según anunció este jueves. "Durante la temporada de octubre a diciembre de 2026, hay un 75% de probabilidad de un fenómeno histórico que superaría la intensidad de los fenómenos de El Niño anteriores, que se remontan a 1950", añadió el servicio de predicción meteorológica en su sitio web. Así, la agencia indicó que "El Niño se fortaleció aún más durante el último mes, con anomalías de temperatura de la superficie del mar que superaron los +3,0 °C en el Pacífico ecuatorial oriental. Excepto para el índice Niño-4, que disminuyó a +0,1 °C en agosto, los valores en los otros índices Niño aumentaron, alcanzando +1,8 °C en Niño-3,4, +2,5 °C en Niño-3 y +3,4 °C en Niño-1+2".

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