Axel Kicillof viajó a Misiones: reunión con el gobernador Hugo Passalacqua y agenda productiva

El mandatario busca profundizar su estructura nacional en tierra colorada. Mantiene agenda con su par local, visitará una cooperativa yerbatera y cerrará con una charla en el PJ provincial.

Axel Kicillof viajó este miércoles a Misiones como parte de un rally por distintas provincias con miras a consolidar una estructura nacional propia de cara al 2025. Al arribar a tierra colorada, se mostró con su par local, Hugo Passalacqua , con quien mantendrá una reunión y firmará distintos convenios.

El desembarco del mandamás bonaerense ocurre en medio de la guerra entre Passalacqua y su expadrino político, Carlos Rovira. Varios sectores del peronismo intentan a acercar al jefe provincial misionero a un esquema opositor a la administración libertaria, contrario a lo que pretende Rovira, de buenas migas con el oficialismo.

La agenda de Kicillof incluye visitas a la Escuela Secundaria de Innovación y a la Biofábrica Misiones S.A. Posteriormente, mantendrá un encuentro en la Casa de Gobierno con su colega local, donde firmará convenios de cooperación entre las provincias de Buenos Aires y Misiones y de colaboración en materia de Desarrollo Industrial.

A las 16, el gobernador de la provincia de Buenos Aires irá a la localidad de Apóstoles , donde recorrerá la yerbatera Cooperativo Las Tunas. Por último, encabezará una charla en la sede del PJ misionero , en Posadas. Cabe recordar que el partido atravesó un proceso de normalización reciente, que se saldó con la victoria de Christian Humada .

La visita se produce luego de una serie de encuentros que dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) mantuvieron durante los últimos días con referentes del peronismo misionero.

Entre ellos estuvieron el diputado provincial y secretario del PJ bonaerense Mariano Cascallares y el director del Banco Provincia y exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, quienes encabezaron un acto y reuniones con dirigentes, intendentes y militantes del distrito.

El objetivo de esos contactos fue comenzar a ordenar una agenda que tendrá como próximo capítulo la llegada de Kicillof.

UNA AGENDA FEDERAL PARA LA ARGENTINA QUE VIENE



Mantuvimos un muy buen encuentro con el gobernador de Misiones, @passalacquaok. Compartimos la convicción de que la Argentina necesita una nueva etapa profundamente federal, construida con más diálogo, con fraternidad entre quienes… pic.twitter.com/Z45JotN4NU — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) August 19, 2026

Passalacqua, en tanto, había recibido semanas atrás a una comitiva del peronismo federal integrada por los diputados Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Emir Félix; al intendente de Pilar, Federico Achával; y al porteño Juan Manuel Olmos.

"Mantuvimos un muy buen encuentro con el gobernador de Misiones. Compartimos la convicción de que la Argentina necesita una nueva etapa profundamente federal, construida con más diálogo, con fraternidad entre quienes hacemos política y con la decisión de trabajar sobre una agenda común para defender a nuestras provincias", dijo Tolosa Paz en la ocasión.

A la par, reveló que conversaron sobre "el pésimo estado de las rutas nacionales, el abandono del interior productivo, el impacto de una economía que golpea a la industria, el comercio y el trabajo, y la necesidad de volver a poner en el centro a quienes producen y generan desarrollo". "Hay una alternativa para la Argentina, y empieza escuchando al interior y construyendo desde el federalismo", cerró.

Desde el justicialismo buscan acercar al mandamás a su estructura, en medio de la ruptura con el rovirismo.