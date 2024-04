Motín en Villa Lugano: presos prendieron fuego dentro de una comisaría

Una comisaría de la Ciudad volvió a ser noticia, pero esta vez no por una fuga de presos , sino por un motín perpetrado por los propios reclusos que no terminó en tragedia de milagro.

Bomberos lograron controlar el incendio

Cerca de las 21, Bomberos lograron apagar el fuego, el motín fue controlado, y personal del SAME asistió a los presos heridos por la inhalación de humo.

Los vecinos de la Ciudad, atemorizados frente a las masivas fugas en comisarías

Una masiva fuga de presos se registraron en los últimos días en tres Comisarías de la Ciudad de Buenos Aires y, frente a este escenario, hay temor en los vecinos, principalmente de Caballito, San Telmo y Balvanera.

Pese a que varios de los reclusos fueron recapturados, el temor de los vecinos de la Ciudad se acrecienta con el paso de los días ya que, no solo no logran atrapar a los fugados de hace una semana, si no que presos de otras seccionales se escaparon y las dudas sobre posibles nuevas huidas aumentan.