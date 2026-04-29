El Gobierno decretó feriado para el 30 de abril en Buenos Aires: de qué trata + Seguir en









Si bien muchos no lo esperaban, podrán aprovechar esta jornada para disfrutar de un merecido descanso extendido.

La jornada sorpresa que le permitirá a muchos descansar en el cierre del mes. Freepik

Abril inició con un fin de semana extra grande en el calendario de feriados, que regaló varias jornadas de descanso a muchos afortunados. Sin embargo, no será la única novedad que traiga el cuarto mes del año, ya que el cierre cuenta con una sorpresa más con un fin de semana largo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cabe remarcar que, en este caso particular, la medida no afectará a toda la nación, pero sí a una importante cantidad de trabajadores y estudiantes. Así, podrán dar inicio a mayo con las energías recargadas e incluso, si así lo desean, planificar una escapada rápida para disfrutar con amigos o familia.

Freepik feriados Este tipo de asuetos se pueden combinar con el fin de semana, lo que permite planificar una escapada rápida. Freepik

A qué se debe el feriado del 30 de abril de 2026 Esta jornada no formará parte del calendario nacional, pero sí será a nivel local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. El jueves 30 de abril, el partido de Navarro celebrará su aniversario fundacional.

De esta manera, habrá un cese de actividades en el sector público y para los empleados del Banco Provincia. Como el primero de mayo es el “Día del Trabajador”, se podrán combinar ambos y tener un fin de semana extra largo, ideal para planificar una escapada rápida o tener un merecido descanso para iniciar el quinto mes del año de la mejor forma.

Los que se desempeñen en el sector privado no están exentos, aunque deberán aguardar a ver cuál es la decisión final que tomarán sus empleadores. Algunos comercios podrían verse afectados por el asueto, por lo que podrían adherirse para evitar mayores complicaciones. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados