La fuga de presos en la Ciudad preocupa a los vecinos y expone la superpoblación en las comisarías

Ahora, una semana después del primer caso, se dio a conocer que este fin de semana otros cuatro presos se fugaron de la Comisaría Vecinal 6 B de la Policía de la Ciudad localizada en Caballito.

En esta ocasión, las autoridades informaron que dos fueron recapturados, mientras que se creó un operativo de emergencia para dar con los hombres de 32 y 29 años que violentaron un blindex de la alcaidía y treparon una medianera.

Una fuente del Ministerio de Seguridad porteño le había informado a Noticias Argentinas que, previo a la huida de presos en Caballito, continuaba la exhaustiva labor para encontrar a los prófugos en San Telmo y Balvanera.

Cómo es el operativo de búsqueda de los presos

Sobre cómo actúan para hallarlos, otra fuente destacó a otro medio: "Seguimos su domicilio, sus vínculos familiares, amorosos, criminales, que día cumplen y hasta de qué club son".

"Es fundamental saber el nombre completo porque algunos tienen causas en otras provincias y muchas veces tiene hasta 20 seudónimos", explicó.

Las fugas expusieron la superpoblación de presos en alcaidías y comisarías porteñas

Recabando datos alarmantes, desde el 10 de diciembre pasado, se concretaron once fugas, con 34 evadidos y 24 recapturados. En tanto, el año pasado, hasta el cambio de mando entre Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri, hubo 41 episodios.

Tal como manifestó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, las comisarías y alcaidías “no están preparadas para la cantidad de detenidos que tenemos, necesitamos que el Gobierno nacional se los lleve al SPF. Hay que entender que el 94% de los aprehendidos son de la Justicia nacional o de la federal. No son competencia de la ciudad de Buenos Aires. Muchos de ellos tienen sentencias firmes. Están condenados”.

Por su parte, el secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz, deslizó en diálogo con LN que “no vamos a cambiar nuestra política de detención de delincuentes. Hay que buscar una solución política para descomprimir la situación penitenciaria local”.

Crece el temor vecinal por las masivas fugas

Lo llamativo es que las mayorías de las fugas fueron lideradas por otro preso. En el caso de la Comisaría ubicada en Perú al 1000 se supo que quien llevó a cabo el violento accionar es Adrián Roche y tiene una amplia carpeta con graves antecedentes penales.

En total son 23 entre los que se destacan los delitos de robo y lesiones, encubrimiento, infracción a la ley de drogas, robo bajo modalidad de arrebato, robo por ingreso a domicilio, resistencia a la autoridad, uso de arma de fuego, robo agravado y hasta tentativa de robo.

Aun así, el temor de los vecinos de la Ciudad se acrecienta con el paso de los días ya que, no solo no logran recapturar a los fugados de hace una semana, si no que presos de otras seccionales se escaparon y las dudas sobre posibles nuevas huidas aumentan.