Aumenta el transporte en mayo 2026: cuál será el saldo negativo de la SUBE y cómo pagar menos

La suba será del 5,4% y el ajuste combina el 3,4% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo mas un 2% adicional.

El aumento alcanza a los colectivos, subte y peajes del AMBA.

A partir de mayo, el transporte y los peajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) sufrirán un nuevo aumento . La suba será del 5,4% , reflejando un ajuste automático vinculado al Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) del mes de marzo más un 2% adicional .

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Este será el mayor incremento registrado en el último año e impacta en colectivos, subte y otros servicios asociados a la movilidad. Sin embargo, existen opciones para viajar gratis o a un costo más bajo. A continuación, conocé los detalles.

En mayo, el costo del boleto de colectivo subirá un 5,4% en el AMBA. La actualización de tarifas responde al sistema de indexación automática, que ajusta los precios según el último dato del IPC anterior, que fue del 3,4% , más un adicional del 2%.

El ajuste afectará tanto a los colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires, aunque el impacto será mayor en el conurbano.

Los nuevos valores de las 31 líneas porteñas, para quienes tengan su SUBE registrada, serán:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $715,24 a $753,86

Recorrido de 3 a 6 km: $837,66

Recorrido de 6 a 12 km: $902,19

Recorrido de 12 a 27 km: $966,77

Por su parte, para el AMBA, los boletos costarán:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $871,30 a $918,35

Tramo de 3 a 6 km: de $970,63 a $1023,04

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $1045,40 a $1101,85

Viajes de 12 a 27 km: $1180,73

Viajes de más de 27 km: $1259,07

El pasaje del subte también se ajustará en la misma proporción. El valor del boleto pasará de $1414 a $1490 para quienes tengan la SUBE registrada. En tanto, quienes no cuenten con la tarjeta nominalizada deberán abonar $2369,10.

colectivo AMBA

El incremento también alcanzará a los peajes. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las motos abonarán $1799,66 ($2879,82 en hora pico) y los vehículos livianos pagarán $4319,63 (o $6121,62 en hora pico).

En el caso de la autopista Illia, el valor para las motos será de $1079,98 (hasta $1295,68 en hora pico) y los autos $1799,66 (hasta $2544,99 cuando hay mayor demanda).

Peaje Peajes Corredores Viales TelePASE Aumento Tarifa Ausa Aubasa Mariano Fuchila

Monto mínimo y máximo de la SUBE

La tarjeta SUBE ofrece una opción que permite a los usuarios viajar cuando el dinero disponible es insuficiente, conocido como saldo negativo. Este crédito adicional se habilita automáticamente cuando el usuario no tiene fondos suficientes y se descuenta en la siguiente recarga.

Por ejemplo, si utilizaste $1.200 y en el próximo abono ingresás $2.000, tendrás $800 para trasladarte.

Según la nueva normativa implementada en 2026, el "préstamo" habilitado varía dependiendo del servicio utilizado:

Colectivos en todo el país: hasta $1.400 .

. Subte de la Ciudad de Buenos Aires: $1.400 .

. Lanchas del Delta y trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur y Del Valle de Neuquén: hasta $650 .

. Línea Urquiza: $480, mientras se modernizan los molinetes.

El saldo máximo permitido, por su parte, es de $40.000. El monto disponible se puede acreditar a través de la aplicación SUBE con tecnología NFC, en los colectivos mediante el sistema de "Carga a Bordo" o en las terminales automáticas.

SUBE

Cómo pagar el transporte público con descuento

Aunque los aumentos en el transporte público generaron preocupación entre los usuarios, existen varias alternativas que permiten viajar gratis o reducir el costo, en especial para los que usan medios de pago digitales.

Un de las principales herramientas para ahorrar es la Red SUBE, un sistema que aplica descuentos automáticos al combinar distintos medios de transporte en un período de dos horas. El segundo viaje tiene un ahorro del 50% y, a partir del tercero, alcanza el 75%.

Otro beneficio es la tarifa social, destinada a jubilados, pensionados, beneficiarios de prestaciones de ANSES, personal del Trabajo Doméstico, Veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales y otros grupos alcanzados por políticas públicas. El descuento se aplica directamente sobre el valor del pasaje.

Además, Mercado Pago ofrece un reintegro del 100% con un tope de $10.000, abonando con el código QR. Sin embargo, solo está disponible para quienes tengan la promoción en la sección "BENEFICIOS" de la app.