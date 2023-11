Murió el periodista Edi Zunino

Zunino formó parte de la revista Noticias desde su surgimiento y escribió varios libros. El empresario dijo en medio de una entrevista a Radio Con Vos: “Perdoname, pero me acaban de pasar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo. Es una profunda tristeza,fue director de la revista Noticias”, expresó a Ernesto Tenembaum, al aire, conmocionado por la triste noticia.