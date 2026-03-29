Murió la ex jueza María del Carmen Roqueta, clave en los juicios por lesa humanidad.

la ex magistrada encabezó juicios clave contra represores como Videla, Astiz y Acosta, y dejó una huella decisiva en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina. La despedida de sus restos será este mismo domingo en Casa América.

La ex jueza María del Carmen Roqueta , una figura clave en los juicios por delitos de lesa humanidad y referente en la defensa de los derechos humanos, murió este domingo. Durante su trayectoria, presidió causas emblemáticas contra represores de la última dictadura y dejó una marca decisiva en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina.

Roqueta encabezó en 2012 el tribunal que condenó a Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión por el plan sistemático de apropiación de bebés. Un año antes, en 2011, también presidió el juicio que dictó prisión perpetua a Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, en una de las primeras sentencias de fuerte impacto tras la reapertura de los procesos por delitos de lesa humanidad.

Su compromiso con la justicia la convirtió en una figura central en estos juicios históricos. A lo largo de su carrera, consolidó un perfil reconocido por el rigor jurídico y la importancia otorgada a la investigación y la prueba, elementos clave para avanzar en condenas que sentaron precedentes tanto a nivel nacional como regional.

Además de su labor en tribunales, fue docente universitaria y participó activamente en espacios vinculados a los derechos humanos, la memoria y la formación de nuevas generaciones. En junio de 2025, brindó reflexiones sobre los juicios del Plan Cóndor en un Encuentro Regional de Derechos Humanos, donde compartió su experiencia en estos procesos.

Entre sus últimas apariciones públicas, el 31 de mayo de 2025 participó de un acto por el décimo aniversario del Museo Sitio de Memoria ESMA , reafirmando su compromiso con la preservación de la memoria histórica.

Sus restos serán despedidos este domingo en Casa América, ubicada en Acevedo 1120, entre las 20 y la 1. Su legado perdura en la justicia argentina y en la sociedad, como símbolo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia frente a los crímenes del terrorismo de Estado.

La CGT inauguró en la exESMA una muestra sobre el movimiento obrero en la dictadura

Tras cumplirse 50 años de la última dictadura cívico-militar (1976-1983), innumerables conmemoraciones se realizaron en el país. Hubo homenajes a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se pidió por el paradero de los desaparecidos y se condenó la represión ilegal. Pero faltaba un actor importante: el movimiento obrero. Para saldar parte de esa deuda la Confederación General del Trabajo (CGT) inauguró este viernes una muestra permanente en la exESMA donde repasa esa historia e invita a recorrerla con archivos poco conocidos y testimonios de algunos de sus protagonistas.

“Había un vacío en la historia oficial sobre la lucha contra la dictadura", afirmó en la inauguración Julio Piumato (judiciales), secretario de Derechos Humanos de la CGT junto a Maia Volcovinsky. Con ese desafío, la muestra busca traer de nuevo la intervención de los sindicatos y la represión ilegal contra trabajadores y trabajadoras, quienes representan el 62% de las personas desaparecidas registradas en el informe Nunca Más. Esa persecución, además, entrelazada con el plan económico de la dictadura.

En uno de los comienzos de la muestra, el visitante se topa con una foto enorme de una movilización de trabajadores en una calle porteña del centro. Junto, llevan diferentes banderas. La más grande es una pancarta que dice: "CGT. PAN - PAZ - TRABAJO", el lema que llevó adelante la central que condujo, entonces, Saúl Ubaldini, quien tiene su rincón destacado, con su característica campera de cuero marrón y la virgen de San Cayetano que llevaba a casa marcha.

Según la presentación de la muestra, "la propuesta busca visibilizar el rol de los trabajadores y trabajadoras y sus formas de organización, en un contexto en el que la última dictadura tuvo como uno de sus objetivos centrales desarticular esas experiencias colectivas". Ahí aparecen documentos que muestran la intervención de sindicatos y la confiscación de bienes. Hay fotos de marchas realizadas en plena dictadura, un aspecto poco recordado.

La muestra se puede recorrer por cuenta propia o a través de visitas guiadas. En cada opción hay diferentes formas de recorrerla. Puede ser por orden cronológico o distintos ejes temáticos como "De la resistencia a la recuperación democracia", "El proyecto económico de la dictadura" o "El golpe de Estado, control normativo y represión directa".