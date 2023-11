Nace TEActiva, una ONG para concientizar sobre el Autismo

“Tenemos muchos objetivos a trabajar, pero uno urgente es que los chicos puedan hacer las terapias en el colegio, que es el ámbito donde deben estar, y no en consultorios. El autismo es algo muy complejo porque requiere de una batería de terapias y profesionales para los cuales los padres no están preparados, sobre todo en el inicio del diagnóstico. Además, se necesitan muchos recursos para armar y coordinar los equipos de trabajo, recursos que la gran mayoría de los ciudadanos no disponen”, declaró.