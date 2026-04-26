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26 de abril 2026 - 10:59

Conmovedor: el nene cordobés que fue estafado y sueña con conocer a Franco Colapinto

Una familia, que viajó especialmente para presenciar el desempeño del corredor de Formula 1, fue estafada mediante una plataforma digital de reventa.

El niño llamado Sebastián fue entrevistado junto a su padre: “Quiero ser como Colapinto”.

El niño llamado Sebastián fue entrevistado junto a su padre: “Quiero ser como Colapinto”.

La historia de un niño cordobés se volvió viral este domingo tras conmover a las redes con su deseo de conocer a Franco Colapinto. El niño había viajado a Buenos Aires junto a su padre para alentar al piloto argentino de Fórmula 1, sin embargo, descubrieron que habían sido víctimas de una estafa en un sitio web de reventa de entradas.

El padre del menor explicó: “Vinimos con las entradas pagas por medio de Viagogo y lamentablemente, por eso quiero que se haga público, no me mandaron las entradas hasta este momento y me dijeron que ellos tienen, o sea me las pueden mandar dentro de 6 horas”, es decir, cuando el show de Colapinto haya terminado.

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“Por eso, una estafa lo que nos han hecho. Por eso quiero que se haga público, que no le compren más. $800.000 te cobran y tienen un 40% de comisión para no hacerse cargo de la responsabilidad de ellos, que era mandarme las entradas”, añadió.

video sobre estafa para Colapinto

El niño fue entrevistado junto a su padre en TN.

El sueño del menor estafado: "Sueño conocer a Colapinto"

Sebastián fue entrevistado junto a su padre para TN y expresó contundente, “Quiero ser como Colapinto”.

El menor comenzó relatando: “Soy corredor de karting y yo quiero ser como Franco Colapinto. Yo soy muy buen corredor, pero... pero con los cambios me va un poco mal el motor”.

“Yo nomás quiero ver a Franco y si Franco me ve acá en estas noticias, eh... bueno, eh... le diría que soy su fan y además que también lo quiero mucho y es mi sueño conocerlo. Me llampo Sebastián Copagnucci, eh... soy muy buen corredor de karting”, agregó.

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