Bono de $470.000 de ANSES: quiénes lo cobran antes de que termine abril

Esta prestación disponible durante abril está dirigida a casos específicos dentro del sistema previsional. Conocé cuáles son los requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene vigente una asignación de pago único que superar los $470.000 . Se trata de un beneficio destinado a un grupo específico que cumple con una serie de requisitos y que se abona antes de que finalice el mes, siempre que haya sido solicitado y aprobado.

Este monto no corresponde a un bono general como los refuerzos mensuales, sino a prestaciones extraordinarias vinculadas a eventos específicos, como la adopción.

El pago se realiza a través del calendario habitual de ANSES y está dirigido a trabajadores registrados, beneficiarios de asignaciones y otros grupos que cumplan las condiciones establecidas.

Este monto corresponde a la asignación por adopción , una prestación de pago único que se otorga a quienes incorporan un niño o niña a su familia mediante este proceso legal.

Este beneficio forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU), que también incluyen otras prestaciones como nacimiento y matrimonio, aunque con valores considerablemente menores.

La asignación por adopción es la más elevada dentro de este grupo debido a los costos y necesidades asociadas a este tipo de proceso, escalando en abril a $476.268. El valor se actualiza periódicamente en función de la movilidad previsional, lo que explica su monto actual.

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Requisitos para cobrar el bono de ANSES antes de mayo

Para acceder a estas asignaciones, es necesario cumplir con ciertas condiciones generales.

tener los datos personales y familiares actualizados en ANSES

acreditar la situación que da origen al beneficio (la adopción)

cumplir con los topes de ingresos establecidos por el organismo

presentar la documentación correspondiente dentro de los plazos vigentes.

En el caso de trabajadores en relación de dependencia, es necesario que el empleador haya realizado correctamente los aportes. El trámite puede realizarse de forma online o presencial, dependiendo del tipo de asignación y de la documentación requerida.

ANSES computadora

¿Quiénes pueden solicitar esta asignación de pago único?

La asignación por adopción está destinada a un grupo específico dentro del sistema previsional. Pueden solicitarla trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de asignaciones familiares. En todos los casos, es necesario acreditar la adopción y cumplir con las condiciones socioeconómicas establecidas.

A diferencia de otros beneficios más amplios, esta asignación no alcanza a todos los titulares de programas sociales, ya que está directamente vinculada a una situación legal específica.

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Calendario de pagos: ¿Hasta cuándo hay tiempo de cobrar?

Una vez aprobado el trámite, el pago se realiza dentro del calendario habitual de ANSES. Quienes ya tengan la asignación aprobada pueden cobrar antes de que finalice abril, según la terminación del DNI y la modalidad de pago asignada.

En cuanto a los plazos para solicitar el beneficio, ANSES establece un límite desde el momento en que se concreta la adopción: 2 años desde la fecha de la sentencia de adopción. Es decir, el beneficiario tiene hasta 24 meses desde que la adopción queda firme legalmente para iniciar el trámite y cobrar el beneficio. Pasado ese tiempo, ya no se puede solicitar.

El organismo recomienda realizar la gestión lo antes posible para evitar demoras en la acreditación del pago.

anses-dinero-plata.jpg ANSES. Getty Images

Uno de los puntos más importantes es entender que este monto no corresponde a un bono universal ni a un refuerzo mensual como los que se pagan a jubilados o beneficiarios de AUH. Se trata de una asignación específica, destinada exclusivamente a quienes hayan atravesado un proceso de adopción.

Antes de solicitar la asignación, es fundamental verificar que todos los datos estén correctamente registrados en ANSES. También es clave contar con la documentación completa que respalde la adopción, ya que esto puede acelerar el proceso de aprobación.

En caso de dudas, el organismo ofrece canales de atención para orientar a los beneficiarios y resolver consultas específicas.