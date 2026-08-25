Monotributo Social vs. Monotributo General: requisitos, costos y beneficios

El régimen permite formalizar una actividad, emitir facturas y acceder a una obra social con un aporte mensual reducido y subsidio estatal.

El Monotributo Social es un régimen destinado a personas que desarrollan actividades económicas independientes y necesitan formalizar su trabajo. Permite emitir facturas, registrar un emprendimiento y acceder a una obra social, mientras que el Estado subsidia parte de los componentes que en el Monotributo General debe afrontar el contribuyente.

La diferencia principal está en el costo y en los conceptos que se pagan . Quienes están dentro del Monotributo Social no abonan el componente tributario ni el previsiona l del régimen general y solamente deben pagar el 50% del aporte correspondiente a la obra social. Desde agosto, ese importe quedó determinado a partir del valor vigente para la categoría A del Monotributo.

La principal ventaja es la posibilidad de formalizar una actividad económica sin afrontar el costo completo del Monotributo General . El régimen permite emitir facturas por los productos vendidos o los servicios prestados y registrar oficialmente la actividad desarrollada.

El titular puede acceder a una obra social y extender esa cobertura a su grupo familiar primario, de acuerdo con las condiciones establecidas por el régimen. También se contempla cobertura previsional , vinculada con jubilación, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento.

El acceso está pensado para personas cuyos ingresos provienen de la actividad económica declarada y que cumplen con las condiciones patrimoniales establecidas. Entre otros requisitos , se puede ser propietario de hasta dos inmuebles, siempre que uno esté afectado al emprendimiento, y de hasta tres bienes muebles registrables. También se exige desarrollar una única actividad económica y no ser empleador ni titular de acciones o cuotas de sociedades comerciales.

También se tiene en cuenta la facturación. La inscripción permite respaldar comercialmente la actividad mediante la emisión de comprobantes, algo relevante para quienes venden productos o prestan servicios por cuenta propia y necesitan incorporarse a la economía formal.

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¿Puedo cobrar la AUH o una jubilación y tener Monotributo Social?

Sí. Cobrar prestaciones de ANSES no impide acceder al Monotributo Social. La normativa contempla la compatibilidad con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y con la Asignación por Embarazo para Protección Social. También pueden acceder quienes reciben jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo.

La compatibilidad no significa que cualquier ingreso permita ingresar automáticamente. El régimen establece condiciones sobre la actividad económica, los bienes registrables y los ingresos. Las prestaciones sociales compatibles no se computan como ingresos provenientes de la actividad declarada para determinar este requisito. También existe compatibilidad con determinados programas de inclusión social.

¿Cuánto se paga por mes y qué cubre el componente de Obra Social?

Desde el 1° de agosto de 2026, el aporte destinado a la obra social para la categoría A del Monotributo General es de $25.694,55. El Monotributo Social establece que el titular debe pagar el 50% de ese valor, por lo que el importe mensual es de $12.847,27. El mismo importe se aplica por cada integrante del grupo familiar que se incorpore a la cobertura. Pueden adherirse el cónyuge, conviviente, hijos y personas sobre las que el titular tenga guarda legal.

El Estado subsidia el 50% restante del componente de salud. En cambio, el titular del Monotributo Social está exento del componente tributario y del componente previsional que sí forman parte del Monotributo General. El pago debe hacerse del 1 al 20 de cada mes.

El primer pago tiene una modalidad particular: la credencial tiene que abonarse presencialmente para activar el impuesto. Después, existen distintas alternativas de pago, como transferencia electrónica, débito automático, billeteras electrónicas y cajeros automáticos.

Documentación obligatoria que debés llevar a la oficina de ANSES

Para realizar la adhesión al Monotributo Social, el trámite puede gestionarse de manera presencial con turno. El documento principal que se necesita es el DNI. En el caso de personas extranjeras, se contempla el Certificado de Residencia Temporaria o Permanente (CERMI). Si se incorpora al grupo familiar, también hay que presentar la documentación que permita acreditar la identidad y el vínculo con las personas que se quieren sumar a la cobertura de salud.

Una vez completada la inscripción, la credencial de pago puede descargarse desde la página de ARCA. Para afiliarse a la obra social elegida, hay que ir a su sede con el DNI, la constancia de elección de la obra social, la credencial de pago del Monotributo Social y los últimos tres comprobantes de pago.