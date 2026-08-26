Aumento del salario mínimo: ¿cómo impacta en las prestaciones y cobros de ANSES?

El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir una nueva actualización del ingreso y revisar los montos de la Prestación por Desempleo.

El Salario Mínimo , Vital y Móvil (SMVM) vuelve a ser la discusión de la semana y esta vez tendrá consecuencias que van más allá del sueldo básico de los trabajadores alcanzados por ese piso salarial. El Gobierno convocó al Consejo Nacional del Empleo para el viernes 28 de agosto , con el objetivo de tratar una nueva actualización del salario mínimo y definir, además, los montos mínimo y máximo de la Prestación por Desempleo.

Actualmente, el SMVM es de $376.600 mensuales para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Ese valor rige desde el 1° de agosto y fue establecido en la última escala oficial, que también fijó un importe de $1.883 por hora . La reunión del Consejo podría modificar ese piso y abrir una nueva etapa para los montos previsionales vinculados directamente al salario mínimo.

El impacto sobre ANSES no es igual para todas las prestaciones. Las jubilaciones y pensiones, por ejemplo, se actualizan con una fórmula vinculada al IPC, mientras que la Prestación por Desempleo sí tiene una relación directa con el Salario Mínimo, Vital y Móvil. También existen beneficios y requisitos del sistema previsional que usan al SMVM como referencia . Una nueva suba puede modificar algunos montos, límites y condiciones, pero no implica un aumento automático para todos los beneficiarios de ANSES.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue convocado oficialmente para reunirse el 28 de agosto a las 12:30 , mediante una plataforma virtual. La Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo se reune previamente ese mismo día, a las 10:00 .

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial el 20 de agosto. El orden del día establece dos temas: la determinación del nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil y la definición de los montos mínimo y máximo de la Prestación por Desempleo . La reunión es clave para conocer qué va a pasar desde septiembre. Hasta que se publique una nueva resolución , no podemos confirmar un nuevo piso salarial ni calcular prestaciones con una cifra diferente de los $376.600 actuales.

¿En qué cobros de ANSES influye el nuevo haber mínimo?

La prestación con el vínculo más directo es el seguro o Prestación por Desempleo. La propia convocatoria al Consejo establece que, junto con el SMVM, deberán determinarse sus montos mínimo y máximo. La legislación prevé que estos valores sean tratados por el mismo organismo encargado de fijar el salario mínimo. La última escala oficial había establecido para agosto un salario mínimo de $376.600 y ese valor se usa como referencia para el máximo de la Prestación por Desempleo.

En cambio, las jubilaciones, pensiones, AUH y AUE no aumentan automáticamente cada vez que sube el salario mínimo. Sus actualizaciones responden a otras normas y mecanismos. En el caso de las jubilaciones y pensiones, los haberes se ajustan de acuerdo con la movilidad vigente vinculada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

Jubilados: requisitos de aportes y el tope del 82% móvil

El salario mínimo también tiene incidencia en ciertas situaciones previsionales. Uno de los casos más relevantes es el 82% móvil para jubilados que reúnen requisitos puntuales de aportes. Hablamos de una garantía prevista para quienes cumplen con determinadas condiciones dentro del sistema y no de un aumento general para todos los jubilados.

Una modificación del SMVM puede alterar la referencia con la cual se calcula ese complemento. Si el salario mínimo aumenta, también puede subir el parámetro sobre el que se analiza el 82% móvil de los beneficiarios alcanzados. Esto no significa que todos los jubilados pasan a cobrar automáticamente el 82% del nuevo salario mínimo. La garantía está destinada a un grupo que cumple requisitos de aportes y situación previsional.

Prestación por Desempleo y Asignaciones: nuevos pisos y límites de ingreso

La definición más inmediata que deberá tomar el Consejo es la relacionada con la Prestación por Desempleo. La convocatoria oficial incluye la revisión de sus montos mínimo y máximo, por lo que la reunión puede generar cambios para quienes soliciten o estén cobrando esta asistencia. Actualmente, el salario mínimo de agosto es de $376.600. La resolución que estableció la escala de 2025 y 2026 fue actualizando también los parámetros de la prestación en cada etapa. Por eso, una nueva decisión del Consejo permitirá conocer cuál será el nuevo piso y cuál será el techo que va a regir en los próximos meses.

En cuanto a las Asignaciones Familiares, la situación es diferente. El acceso depende de los topes de ingreso del grupo familiar y de cada integrante, que actualiza ANSES mediante su propia normativa. Para determinar el Ingreso del Grupo Familiar se consideran, entre otros conceptos, remuneraciones, jubilaciones, pensiones y también el monto de la Prestación por Desempleo.

Esto puede generar un impacto indirecto. Si una persona recibe una actualización en un ingreso que forma parte del cálculo del grupo familiar, su situación frente a los límites de las asignaciones puede cambiar. Pero, el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil no cambia por sí solo y de manera automática los topes de acceso a las Asignaciones Familiares.