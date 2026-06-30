Ola polar extrema en el AMBA: cuándo será el día más frío de la semana y cómo seguirá el clima en el resto del país + Agregar ámbito en









El AMBA encara una jornada gélida con un cielo ligeramente nublado. El SMN anunció tormentas y nieve para distintos puntos del país.

La mínima para este martes en el AMBA será de 3 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una mínima de 3 grados este martes, indicado como el día más frío de la semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla por tormentas, vientos y nieves para 11 provincias.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El SMN indicó para este martes marcas entre los 3 y 14 grados, con neblina estimada por la mañana en algunos puntos del AMBA y ligeramente nublado. Para el miércoles, la mínima subiría apenas un grado y se espera un día parcialmente nublado.

El jueves la mínima volverá a los 3 grados y la máxima estará en 11, con el cielo algo nublado, y el viernes la máxima se ubicará en 13 grados. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2071913604014629082&partner=&hide_thread=false 30 JUN I #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

40-70 mm

Ráfagas

Granizo



Nevada

10-15 cm



Viento

25-60 km/h con ráfagas entre 65 y 120 km/h según el sector



Temperaturas extremas: #frío

Efecto leve a moderado en la salud pic.twitter.com/JBRMjqdbzw — SMN Argentina (@SMN_Argentina) June 30, 2026 Alerta por tormentas, nieve y vientos: las provincias afectadas El SMN indicó tormentas para Misiones, con acumulados de hasta 70mm junto a ráfagas fuertes y posible granizo. Por otro lado, se esperan nevada para Tierra del Fuego con acumulados entre 10 y 15 cm y vientos en Salta, Jujuy, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz e Islas Malvinas, con velocidades entre 25 y 60 km/h.