Día del Niño 2026: cómo estará el clima este domingo 16 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una tarde agradable y sin lluvias, ideal para organizar salidas y actividades familiares al aire libre.

Muchas familias eligen celebrar el Día del Niño con paseos, visitas a museos, meriendas, actividades deportivas o juegos al aire libre.

El Día del Niño se celebrará este domingo 16 de agosto y muchas familias ya preparan salidas, reuniones y actividades para compartir con los más chicos.

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En la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico anticipa una jornada fresca pero con temperaturas más agradables que en los últimos días. Aunque será necesario salir con abrigo, especialmente durante las primeras horas del día, es el clima ideal para organizar planes al aire libre .

El domingo 16 de agosto se presentará con temperaturas más moderadas en la Ciudad de Buenos Aires después de una semana marcada por el frío.

De acuerdo con e Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se espera una mínima de 13°C y una máxima de 18°C , por lo que el ambiente será más templado durante la tarde que en las jornadas anteriores.

El pronóstico anticipa baja probabilidad de precipitaciones , entre 0 y 10%, y el viento tendrá velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la mañana y de 13 a 22 km/h por la tarde, sin ráfagas particularmente fuertes.

Qué actividades hacer por el Día del Niño

Una salida a una plaza o parque

Una de las ideas más simples es organizar una salida a una plaza o parque cercano. El domingo puede aprovecharse para llevar una pelota, bicicleta, monopatín o juegos de mesa.

Por las temperaturas previstas, conviene elegir el horario de la tarde y llevar abrigo. También se puede preparar una merienda para compartir, llevando el equipo de mate y algo rico para comer.

Muchos municipios organizan festivales, espectáculos y eventos abiertos al público durante ese fin de semana, lo que permite encontrar opciones para toda la familia.

Ir al cine y completar la salida con una merienda

El cine es otra opción para una jornada de invierno. La familia puede elegir una película para chicos y completar el paseo con una merienda, un almuerzo o una cena.

No hace falta que toda la celebración dependa de una única actividad. La salida se puede combinar con una caminata, una visita a una librería, un paseo por una zona comercial o una feria.

Visitar un museo o una propuesta cultural

Si la familia prefiere evitar estar tiempo al aire libre, una visita a un museo puede ser una buena opción. En la Ciudad de Buenos Aires existen espacios con propuestas pensadas para chicos, desde actividades artísticas hasta muestras interactivas.

Para el Día del Niño, una opción interesante es buscar talleres de dibujo, pintura, música, ciencia, construcción o narración.

Organizar una tarde de juegos en casa

El Día del Niño tampoco requiere necesariamente salir y quedarse en casa también puede ser una gran forma de celebrar.

Preparar el desayuno favorito de los chicos, cocinar juntos, hacer pizzas o hamburguesas caseras, organizar una tarde de juegos de mesa, videojuegos, películas o manualidades permite compartir tiempo de calidad sin necesidad de salir.

Incluso se puede sumar un campeonato familiar o una noche de camping en el living para transformar un día común en una experiencia divertida y diferente.

Hacer una búsqueda del tesoro

Una búsqueda del tesoro puede organizarse tanto dentro de una casa como en un espacio al aire libre. Se pueden preparar pistas y esconder pequeños premios o regalos en distintos lugares.

Para hacerla más entretenida, las adivinanzas pueden estar relacionadas con personajes, películas, dibujos animados o intereses de los chicos.

Elegir una actividad deportiva

Si el clima acompaña, se puede aprovechar la tarde para realizar una actividad física. Andar en bicicleta, jugar al fútbol, básquet, vóley o simplemente salir a caminar son opciones sencillas para compartir en familia.