Frío y alerta por lluvias en el AMBA: cómo seguirá el clima esta semana + Agregar ámbito en









Para este domingo, el termómetro oscilará entre los 4° y los 10° en la ciudad. Hay un 40% de chances de que se registren tormentas moderadas, acompañadas por nubosidad variable durante el día.

Con registros de entre 4° y 10° para hoy, se anticipa un 40% de probabilidad de tormentas en Buenos Aires y el cielo estará parcialmente cubierto. RTVE

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este domingo una jornada marcada por precipitaciones de variada intensidad y ráfagas de viento que alcanzarán los 50 km/h. Se prevé que el mal tiempo comience por la mañana, se extienda hacia la tarde y comience a mejorar recién a la noche.

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Para las primeras horas del día se anticipa hasta un 40% de probabilidad de lluvias aisladas, con una marca térmica de 8°C y vientos del suroeste que soplarán a 22 km/h, acompañados por las ráfagas más intensas.

Ya en la tarde, el termómetro alcanzará la máxima de 13°C mientras se mantiene la inestabilidad con chances de chaparrones (entre 10% y 40%) y vientos que se intensificarán hasta los 31 km/h. Hacia la noche, las condiciones mejorarán con un cielo algo nublado, un descenso de la temperatura a 10°C y brisas leves del suroeste de hasta 12 km/h.

frio en Argentina El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este domingo una jornada marcada por precipitaciones de variada intensidad y ráfagas de viento que alcanzarán los 50 km/h.

Cómo seguirá el clima en la semana El inicio de la semana mantendrá las bajas temperaturas en la región. Para el lunes, se espera que el cielo varíe de parcial a algo nublado hacia la noche, acompañado por vientos del sector oeste; el termómetro se moverá entre una mínima de 3°C y una máxima de 14°C. El martes presentará condiciones similares, con marcas térmicas que oscilarán entre los 4°C y los 14°C bajo un cielo algo nublado, aunque el viento rotará hacia el norte con velocidades de hasta 22 km/h.

La apertura del nuevo mes traerá un incremento de la nubosidad y el regreso del viento fuerte. El miércoles el cielo se presentará de parcial a mayormente cubierto, manteniendo el rango térmico de los días previos. Sin embargo, la atención estará puesta en la tarde y noche, momento en el que comenzarán a soplar vientos del sureste con ráfagas intensas que podrían alcanzar los 50 km/h. Hacia el jueves, el ingreso de esta masa de aire provocará un nuevo y marcado descenso de la temperatura. Con un cielo parcialmente nublado, la jornada registrará la mínima más baja de la semana, tocando apenas los 3°C, mientras que el techo térmico de la tarde no superará los 12°C. El viernes cerrará la semana con un leve repunte en el termómetro. Las marcas irán desde los 5°C en las primeras horas hasta alcanzar los 14°C por la tarde, en un día que transcurrirá con cielo parcialmente nublado y vientos estables soplando de manera constante desde el sector este.

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