Olivos: se cortaron el pelo y le robaron al peluquero

Leandro Casado, dueño de la peluquería, aseguró que de los dos ladrones, "uno era menor, de unos 11 años, y el otro, mayor".

En las imágenes de las cámaras de seguridad del local se ve que, luego de terminar el corte y mientras el estilista acomoda sus elementos, el menor se acerca a su acompañante, al que le entrega un arma, con la que éste apunta al peluquero y lo obliga a ir a la caja.

"Lo tenían todo pensado, el arma la tiene el pibe, porque, si los agarran en la calle, es menor. Es tan extraño que logren pensar en esas cosas, de hecho, cuando el peluquero que los atendió fue a declarar, tardó más en la comisaría que ese chico, que salió inmediatamente con la mamá", dice Casado, a quien no llegaron a robarle le recaudación porque el joven encargado del negocio se resistió, aunque le pegaron entre los dos ladrones, que fueron detenidos horas más tarde, robando en otros comercios de la zona.

Casado agregó que al peluquero "le pegaron con la culata de la pistola y el nene le daba patadas".

"Con todas las restricciones, uno no trabaja tanto, no me iban a sacar mucho. Con la cantidad de medidas de seguridad que se les pide, este tipo de comercios trabaja al 30% de lo que atendía antes, pero, a pesar de eso, el profesional no se queja", concluyó el dueño del local.