Últimos depósitos de ANSES del mes: quiénes cobran del 26 al 29 de mayo 2026

ANSES continúa esta semana con los últimos pagos correspondientes del mes. Los haberes se depositarán con el aumento del 3,38% y el bono extraordinario en el caso de calificar.

ANSES avanza con los últimos pagos de mayo para jubilados, desempleo y otras asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa con el cronograma de pagos correspondiente a mayo 2026. Durante los últimos días del calendario todavía quedan depósitos pendientes para jubilados que superan el haber mínimo, beneficiarios de desempleo y otros grupos alcanzados por las prestaciones sociales.

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Este mes los haberes llegaron con un incremento del 3,38% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Además, quienes cobran la jubilación mínima recibieron el bono extraordinario de $70.000 que otorga el Gobierno nacional.

Además, muchos beneficiarios ya empiezan a mirar junio, mes en el que además se va a pagar el medio aguinaldo para jubilados y pensionados. Mientras tanto, el organismo está terminando de completar los pagos de mayo con fechas organizadas, como de costumbre, según la terminación del documento.

Durante mayo, las jubilaciones y asignaciones recibieron un aumento del 3,38% . La actualización es por la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), que establece que los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Con la actualización, la jubilación mínima pasó a ubicarse en $393.174,10 y si le sumamos el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanzó los $463.174,10 para quienes cobran el haber mínimo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $314.539,28 y junto con el bono llegó a los $384.539,28. En cuanto a las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, alcanzaron $275.221,87 y alcanzaron los $345.221,87 con el refuerzo adicional que brinda el organismo.

Las asignaciones también recibieron incrementos durante el mes de mayo. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasó a ser de $141.286 por hijo, mientras que la AUH por discapacidad llegó a $460.045. Por otra parte, la Asignación Familiar por Hijo se ubicó en $70.651.

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Calendario de pagos de ANSES de mayo

En los últimos días del calendario de mayo todavía quedan pagos para distintos grupos de beneficiarios de ANSES. Las fechas se organizan según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Estos beneficiarios perciben los haberes con el incremento del 3,38% correspondiente a la movilidad previsional de mayo.

Desempleo Plan 1:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

El Desempleo Plan 2 tenía establecida la fecha de pago para todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de mayo, correspondiente al período anterior.

Asignaciones de pago único, como matrimonio, adopción y nacimiento, continúan disponibles hasta el 10 de junio para todas las terminaciones de documento, dependiendo de la quincena correspondiente.

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de pago desde la página oficial de ANSES o ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ahí también se puede consultar el detalle de liquidaciones, recibos de haberes y el lugar asignado para el cobro. El organismo recordó que el calendario de pagos y toda la información oficial se encuentra disponible de manera online.

Además, ANSES mantiene habilitada la aplicación Mi ANSES para realizar consultas desde el celular, revisar prestaciones y descargar comprobantes sin necesidad de asistir a una oficina presencial.