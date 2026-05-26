Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba: cuál es el calendario de pagos de mayo 2026

El organismo previsional cordobés anunció que se está acercando la fecha de liquidación de haberes para los jubilados cordobeses.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba continúa con la cobertura previsional para miles de jubilados y pensionados de toda la provincia, garantizando el pago de haberes y la gestión de distintos trámites vinculados al sistema previsional.

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Con el cierre de mayo cada vez más cerca, los beneficiarios de la Caja de Córdoba esperan conocer la fecha de acreditación de sus haberes correspondientes al quinto mes del año. Como ocurre habitualmente, el cronograma de pagos concentra la atención de jubilados y pensionados de toda la provincia.

Además de los pagos mensuales, la Caja provincial mantiene habilitados distintos servicios digitales para realizar consultas y trámites previsionales de manera online, evitando traslados y agilizando los procesos administrativos para los adultos mayores.

Conocé las fechas de liquidación de haberes del mes de mayo en Córdoba.

En Córdoba, gran parte de los trámites previsionales y consultas vinculadas a jubilaciones se realizan a través de Ciudadano Digital, también conocido como CiDi. Esta plataforma permite validar identidad, gestionar expedientes y acceder a servicios oficiales del Gobierno provincial de forma online.

De acuerdo con la fecha estimada para el calendario previsional de mayo 2026, los jubilados y pensionados cordobeses cobrarían sus haberes el viernes 29 de mayo.

Cómo tramitar la jubilación en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba

Para acceder a la jubilación ordinaria en Córdoba, uno de los requisitos principales es cumplir con la edad mínima y los años de aportes exigidos según el régimen correspondiente. En el régimen general se requieren 30 años de servicios con aportes, con una edad mínima de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres.

Jubilados Córdoba Además de administrar los haberes, la Caja ofrece otros beneficios para sus jubilados y pensionados. Imagen: Pexels

La Caja también contempla regímenes especiales. Por ejemplo, en servicios diferenciales se solicitan 25 años de aportes, con al menos 20 años en tareas diferenciales, mientras que en el caso de docentes se exigen 25 años de servicios y un mínimo de 10 años frente a alumnos.

El trámite puede iniciarse de manera digital mediante la plataforma CiDi, donde el solicitante debe registrarse y seleccionar el procedimiento previsional correspondiente. Desde allí se cargan los datos personales y la documentación requerida para avanzar con el expediente jubilatorio.

Entre la documentación que habitualmente solicita la Caja se encuentran el DNI, certificaciones de servicios, comprobantes de aportes y demás constancias laborales necesarias para acreditar la trayectoria previsional del trabajador. Según el caso, también pueden requerirse documentos complementarios vinculados al régimen específico del solicitante.

Una vez presentada toda la información, la Caja analiza el expediente y verifica que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa previsional provincial. Tras la aprobación del trámite, el beneficiario comienza a percibir el haber jubilatorio correspondiente dentro del sistema previsional cordobés.