Una joven denunció por abuso sexual al chef Pablo Massey

"Voy a contarles una historia sobre mi paso en 'La Panadería de Pablo', trabajé ahí por un período de entre siete u ocho meses cuando tenía 20 años, hace unos cuatro años; fue mi primer trabajo en un lugar copado y el primero dentro de la pastelería, yo amaba ese trabajo y dejé cuerpo, sangre, alma y mi dignidad, todo ahí", escribió la profesional.

La joven denunció que fue manoseada por Massey y contó que "sin hacer quilombo, sin hacer escándalo ni nada, hablé con una de las encargadas esa misma noche y le pregunté si era normal que Pablo le toque el culo a las empleadas, y ella me dijo que sí y que tenía dos opciones, o no hacer nada porque es un viejo gagá y ahí ya todos sabían o pegarle una cachetada, y que cualquiera de las dos era válida; obviamente no le pegué la cachetada".

"Al día siguiente hablé con Rodrigo (Da Costa) y Nicolás Calderone, que era el gerente en ese momento, ambos actuaron muy sorprendidos, muy impactados, no podían creer y me dijeron que iban a tomar cartas en el asunto; les pedí que no me dejaran a solas con él, que me sentía muy incómoda, que no sabía bien que hacer y que me la pasaba todo el tiempo nerviosa cada vez que escuchaba la voz de Pablo", añadió.

La joven subrayó que "el chabón (Massey) todavía me molestaba y entonces les dije que eran unos imbéciles que no me estaban tomando en serio, Rodrigo (Da Costa) se enojó y me dijo que estaba loca y era una maleducada, no me voy a olvidar que me dijo 'mirate lo que sos, ¿vos te pensás que un chabón con la guita y la fama de Pablo se va a dar vuelta a fijarse en una piba como vos? ¿Quién te pensás que sos? ¿Te viste?'".

"Él (Da Costa) supo lo que me habían hecho a mí y no hizo nada, yo pasé de que me digan que era la mejor pastelera que habían tenido en 'La Panadería de Pablo' a ser la peor y a sufrir durante dos meses, hasta que pude encontrar otro trabajo e irme de ese lugar", enfatizó.

"Me dan asco, Rodrigo Da Costa, Nicolás Calderone, Joaquín Aramburu que era el jefe de cocina de la noche y era un asco; y Pablo Massey me da pena porque no sé ni que decir de él. Pero son personas que tienen plata, fama y contactos, y tuve miedo de hablar de lo que me pasó por mucho tiempo pero es momento de que dejen de manejarse con esa impunidad", completó Benedetti en un video que a menos de 24 horas de su publicación acumulaba 13.459 Me Gusta en su cuenta de Instagram.