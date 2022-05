Las dos turistas francesas atropelladas por un taxi en Palermo "evolucionan favorablemente"

En tanto, la otra joven, Anne-Lise Duma, "evoluciona muy bien", y si bien "está consciente, aún no está totalmente lúcida", indicó el médico, quien estimó que deberá permanecer "24 ó 48 horas más en terapia".

En diálogo radial, el director médico hizo hincapié en que ambas jóvenes, de 23 años, tienen "una buena evolución".

Con respecto a las secuelas que podrían tener a causa del accidente, Previgliano mencionó que Clemence Rameau no tiene ninguna, excepto los golpes y el dolor que eso provoca; en tanto Anne-Lise, "tiene una contusión cerebral lo que le llevará de seis meses a un año hasta estar en condiciones óptimas".

Todo sucedió ayer a pocos metros de la esquina de la avenida Santa Fe y Armenia, cerca del Jardín Botánico porteño, donde tres jóvenes francesas que se encontraban en el país por un viaje de intercambio fueron embestidas por el taxista José Rogelio Parrondo, que perdió el control del vehículo al sufrir un ataque cerebro vascular.

A raíz del accidente, Luana Bichiet, de 25 años, falleció por una fractura de cráneo.

En las últimas horas se conoció un video en el que se registró la reacción del hombre, minutos luego de haber provocado la tragedia.

DÓNDE ESTÁN CONTAME QUÉ PASÓ! - - La reacción del taxista segundos después de atropellar a las turistas francesas en pleno barrio de Palermo. - - .mp4

"Atropellaste", le cuenta la chica. "¿En serio me decís", dice el taxista que se agarra la cabeza. "Atropellaste a mucha gente", le reiteran. "No, te juro que no vi a nadie. Me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó", explica.

Por el momento, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires investiga si el taxista de 74 años estaba en condiciones de conducir el auto en el que trabajaba.