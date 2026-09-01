PAMI pidió actualizar datos clave: quiénes deben hacerlo y por qué es importante

El organismo recomendó a sus afiliados mantener actualizados sus datos personales para agilizar trámites y mejorar la seguridad de sus gestiones.

Mantener actualizados el celular, correo electrónico y domicilio permite agilizar gestiones y mejorar la seguridad de los trámites en PAMI.

PAMI impulsó una recomendación dirigida a sus afiliados para que revisen y mantengan actualizada su información personal . La medida busca mejorar la comunicación entre la obra social y los jubilados, además de facilitar el acceso a distintas prestaciones y gestiones.

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La actualización cobra especial importancia para quienes hayan modificado alguno de sus datos de contacto en el último tiempo. Cambios en el número de teléfono, la dirección de correo electrónico o el domicilio pueden afectar la recepción de notificaciones y la realización de trámites.

Mantener la información al día también se vincula con la seguridad digital . Contar con datos correctos permite realizar validaciones durante diferentes gestiones y puede ayudar a reducir inconvenientes relacionados con el acceso a los servicios.

La recomendación está dirigida principalmente a los afiliados que hayan cambiado su número de celular, correo electrónico o domicilio . En estos casos, es importante verificar que la información registrada en la obra social coincida con los datos actuales.

Tener los canales de contacto actualizados permite que el afiliado pueda recibir comunicaciones y novedades vinculadas con los servicios y prestaciones . Además, facilita el contacto cuando es necesario realizar una gestión o recibir información sobre un trámite.

La revisión periódica de los datos personales también puede evitar demoras o dificultades en futuras gestiones. Por eso, quienes hayan realizado modificaciones en su información durante los últimos meses deberían prestar especial atención a los datos registrados.

Por qué es importante mantener actualizada la información

Uno de los principales motivos para actualizar los datos es mejorar la comunicación con PAMI. Tener un número de teléfono o una dirección de correo electrónico vigentes permite recibir correctamente las notificaciones relacionadas con la obra social.

La información actualizada también facilita el acceso a diferentes trámites y prestaciones. Cuando los datos personales son correctos, las gestiones pueden realizarse con mayor seguridad y se reducen los inconvenientes derivados de información desactualizada.

Además, contar con datos de contacto vigentes puede colaborar con la validación de identidad durante las gestiones digitales. Este punto resulta especialmente importante ante el crecimiento de las operaciones realizadas a través de canales online.