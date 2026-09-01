Haakon VIII juró como rey de Noruega sin la reina Mette Marit a su lado

El monarca juró ante el Parlamento y prometió respetar la Constitución. Su esposa, Mette-Marit, no pudo asistir por su recuperación tras un trasplante de pulmón.

Haakon VIII asumió automáticamente el trono tras la muerte de Harald V, quien había reinado desde 1991.

El rey Haakon VIII de Noruega juró este martes su cargo ante el Parlamento, en la primera gran ceremonia institucional desde que asumió la corona tras la muerte de su padre, Harald V. El acto estuvo marcado por la ausencia de su esposa, la reina Mette-Marit, quien continúa convaleciente tras un trasplante de pulmón .

Haakon VIII, de 53 años , se convirtió automáticamente en rey el viernes tras el fallecimiento de Harald V, quien murió a los 89 años. En Noruega, el monarca cumple principalmente una función representativa y ceremonial , por lo que su papel no implica intervenir directamente en la conducción cotidiana del gobierno.

Durante la ceremonia, celebrada en el Parlamento noruego, el nuevo monarca pronunció la fórmula oficial con la que asumió formalmente su compromiso de respetar las normas fundamentales del país. "Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes. ¡Que Dios todopoderoso y omnisciente me ayude!", declaró Haakon VIII.

Haakon VIII tiene 53 años y su función como rey de Noruega es principalmente representativa y ceremonial.

El rey estuvo acompañado por integrantes de su familia en una jornada cargada de simbolismo. Asistieron la reina Sonia , viuda de Harald V, y la princesa heredera Ingrid Alexandra , hija mayor del nuevo monarca. También estuvo presente Sverre Magnus , el hijo menor de Haakon. Sonia e Ingrid Alexandra acudieron vestidas de negro, todavía en medio del duelo por el fallecimiento del anterior rey.

La ceremonia representó uno de los primeros actos oficiales de Haakon desde que asumió la Corona. Su llegada al trono se produjo de manera automática tras la muerte de su padre, sin necesidad de una ceremonia de coronación, de acuerdo con el sistema de sucesión de la monarquía noruega.

Por qué Mette-Marit no acompañó a Haakon VIII

La gran ausente de la jornada fue Mette-Marit, esposa de Haakon VIII, que no pudo estar junto a él durante el juramento debido a que continúa convaleciente tras un trasplante de pulmón. La intervención se realizó el pasado 17 de junio como tratamiento para una enfermedad pulmonar incurable.

La reina Mette-Marit se encuentra en recuperación tras un trasplante de pulmón realizado el 17 de junio.

Aunque la reina había podido participar este lunes en el traslado del féretro de Harald V hasta la capilla real del Palacio, los médicos le recomendaron descanso durante su recuperación. Por ese motivo, no asistió a la ceremonia en la que su marido asumió formalmente sus funciones como nuevo monarca.

La ausencia de Mette-Marit se produjo en un momento especialmente importante para la familia real noruega. Mientras Haakon comienza su reinado, la reina continúa con su recuperación médica y reduce su participación en las actividades públicas. Su presencia sí había sido posible durante una de las primeras ceremonias vinculadas al fallecimiento de Harald V, pero no en el juramento ante el Parlamento.

El recuerdo de Harald V

La ceremonia también estuvo atravesada por el recuerdo de Harald V, quien permaneció en el trono desde 1991 y murió el viernes a los 89 años. Durante el acto, el Parlamento noruego guardó un minuto de silencio en memoria del monarca fallecido.

Harald V murió en el Hospital Nacional de Oslo, donde había sido ingresado por una anemia hemolítica, una enfermedad sanguínea que provoca la destrucción de los glóbulos rojos.

El Parlamento noruego guardó un minuto de silencio en memoria de Harald V durante la ceremonia.

Con su fallecimiento, Haakon VIII pasó automáticamente a ocupar el trono y comenzó una nueva etapa para la monarquía noruega. El juramento ante el Parlamento se convirtió así en uno de sus primeros compromisos institucionales como rey, en una jornada marcada tanto por el inicio de su reinado como por el duelo de la familia real.

Los funerales de Harald V se celebrarán el próximo 9 de septiembre en la catedral de Oslo, donde Noruega despedirá oficialmente al monarca que permaneció 35 años al frente de la Corona.