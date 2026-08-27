Afiliaciones a PAMI: cuáles son las categorías disponibles y quiénes pueden tramitarlas

La afiliación a PAMI está destinada principalmente a jubilados y pensionados , aunque el organismo también contempla otras situaciones que permiten acceder a la cobertura. Entre ellas se encuentran determinados familiares a cargo y personas mayores que no cuentan con un beneficio previsional ni otra cobertura de salud.

El organismo dispone de diferentes categorías de afiliación , que dependen de la situación de cada persona. De esta manera, existen afiliaciones definitivas, provisorias y modalidades específicas para integrantes del grupo familiar.

El trámite puede realizarse de manera online en determinados casos y requiere presentar documentación que permita acreditar la identidad, la situación previsional y, cuando corresponda, el vínculo con el afiliado titular.

La afiliación definitiva corresponde principalmente a quienes ya son jubilados o pensionados y cuentan con un beneficio previsional. También pueden acceder bajo determinadas condiciones los concubinos que no tengan un beneficio previsional.

Por otra parte, existe una afiliación provisoria para quienes iniciaron el trámite para obtener una jubilación, retiro o pensión. Esta modalidad también puede alcanzar a determinados familiares a cargo mientras se define la situación previsional del titular.

PAMI también contempla categorías para familiares a cargo, entre ellos cónyuges, hijos menores, hijos con discapacidad, hijos estudiantes de hasta 25 años, menores bajo guarda o tutela y personas sujetas a curatela, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para cada caso.

Quiénes pueden afiliarse a PAMI

Los jubilados y pensionados son uno de los principales grupos que pueden gestionar la afiliación definitiva al organismo. Para iniciar el trámite deben acreditar su identidad y situación previsional mediante la documentación correspondiente.

También pueden acceder determinados familiares a cargo del titular, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por PAMI. Entre ellos se encuentran cónyuges, hijos y otros familiares contemplados por la normativa, además de hijos estudiantes de hasta 25 años inclusive en los casos previstos.

Otra categoría contempla a las personas mayores de 70 años sin beneficio previsional ni cobertura de obra social. En estos casos, la afiliación tiene carácter renovable anualmente y está sujeta al cumplimiento de los requisitos correspondientes.

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Cómo tramitar la afiliación a PAMI

Para gestionar una afiliación a PAMI, el trámite puede ser realizado por la persona que busca incorporarse al organismo o por su apoderado, según la modalidad de afiliación. PAMI dispone de trámites específicos para cada categoría.

Entre la documentación que puede solicitarse se encuentra el DNI, el último recibo de cobro, el número de CUIT o CUIL y el CODEM emitido por ANSES, de acuerdo con la situación del solicitante. En los casos de familiares a cargo también puede ser necesario acreditar el vínculo correspondiente.

El organismo permite iniciar distintas solicitudes a través de su página oficial. Allí se debe seleccionar la categoría correspondiente, completar los datos requeridos y presentar la documentación solicitada. La modalidad puede variar según se trate de un titular, familiar a cargo o una persona que accede por una situación especial.