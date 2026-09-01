El mercado externo se cerró para la deuda corporativa argentina y las emisiones se desplomaron en agosto + Agregar ámbito en









Las colocaciones de empresas y provincias alcanzaron los u$s937 millones, menos de la mitad que en julio. La suba de las tasas en Estados Unidos y el mayor spread soberano argentino complicaron el acceso al financiamiento internacional.

Las tasas de corte de emisiones en pesos fueron de hasta 6,50%. Magnific

Las colocaciones de deuda hard dollar de empresas y provincias argentinas se redujeron con fuerza durante agosto, en un contexto financiero más desafiante tanto a nivel internacional como local. En el mes, las emisiones totalizaron u$s937 millones, menos de la mitad del volumen registrado en julio.

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Según explicó Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía., la menor actividad estuvo asociada a un escenario más complejo para los emisores argentinos, marcado por la suba de las tasas de interés en Estados Unidos y el aumento del spread soberano de la Argentina.

El deterioro de las condiciones financieras tuvo un impacto especialmente visible sobre las colocaciones internacionales. Durante agosto no hubo provincias que salieran al mercado externo y la mayor parte del financiamiento se concentró en Obligaciones Negociables (ON) emitidas bajo legislación argentina.

El deterioro de las condiciones financieras tuvo un impacto especialmente visible sobre las colocaciones internacionales. Entre las compañías que realizaron emisiones en dólares durante el mes se encuentran AES Argentina Generación, YPF, Banco Supervielle, IEB Construcciones, MSU Green Energy, Credicuotas Consumo, Banco CMF, Banco Hipotecario y Cresud, entre otras.

En el mercado local, las emisiones fueron realizadas principalmente en dólar MEP y bajo ley argentina, con tasas de corte que se ubicaron entre el 3,50% y el 6,50%.

La diferencia con las condiciones disponibles en el exterior fue significativa. MSU Green Energy fue la única empresa que logró colocar deuda bajo Ley Nueva York durante agosto: salió al mercado internacional el 6 de agosto y cerró la operación a una tasa del 9,95%. Pese al freno registrado en el último mes, el volumen acumulado durante 2026 continúa siendo significativo. En lo que va del año, las colocaciones de deuda hard dollar de corporativos y provincias promedian u$s1.670 millones mensuales. Así, agosto marcó un cambio respecto del ritmo que venía mostrando el mercado de deuda durante el año: las empresas continuaron accediendo al financiamiento en dólares en el mercado local sobre todo ajustado a tasa TAMAR, pero el encarecimiento del crédito externo y el mayor riesgo argentino redujeron considerablemente la ventana para colocar deuda internacional.

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