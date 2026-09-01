Legisladores opositores viajan a Brasil en medio de la tensión entre Javier Milei y Lula da Silva para recomponer el vínculo bilateral

El objetivo será recurrir a la diplomacia parlamentaria para mantener los vínculos políticos e institucionales. Viajan integrantes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas y la Coalición Cívica.

En medio de la creciente tensión diplomática entre la Argentina y Brasil , diputados de distintos sectores opositores viajarán este martes a Brasilia , donde desarrollarán una agenda institucional destinada a diferenciarse de la política exterior impulsada por el gobierno de Javier Milei .

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La comitiva estará integrada, entre otros, por Nicolás Massot , de Encuentro Federal ; Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz , de Unión por la Patria ; Martín Lousteau y Esteban Paulón , de Provincias Unidas ; Maximiliano Ferraro , de la Coalición Cívica ; Oscar Herrera Ahuad , de Argentina Federal ; y Eduardo Falcone , del MID .

La iniciativa surgió de Massot, exintegrante del PRO que actualmente forma parte de Encuentro Federal junto con Miguel Pichetto . El objetivo será recurrir a la denominada diplomacia parlamentaria para intentar preservar los vínculos políticos e institucionales entre los dos países.

“No hay ningún mandato electoral que le permita al Poder Ejecutivo llevarse puestos 40 años de relaciones bilaterales estratégicas”, planteó Massot, quien además sostuvo que “ la política exterior de un país no puede depender de las afinidades personales de su Presidente”.

El diputado aseguró que la visita tendrá “carácter institucional” y que no existe “ninguna intención partidaria” detrás de la iniciativa.

El vínculo entre Milei y Lula alcanzó uno de los máximos niveles de tensión.

La agenda de los diputados opositores en Brasil

La actividad central se desarrollará este miércoles. El primer encuentro tendrá lugar en el Palacio do Planalto, sede de la Presidencia brasileña, donde los legisladores argentinos se reunirán con el secretario general de Relaciones Institucionales, José Guimarães.

Posteriormente, la delegación se trasladará al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, donde será recibida por la vicecanciller María Laura Da Rocha.

La agenda continuará en el Senado brasileño, con reuniones junto a la comisión de Relaciones Exteriores y Defensa y el Grupo Parlamentario Brasil-Argentina. Ambos espacios están encabezados por el senador Nelsinho Trad.

Los legisladores argentinos le enviaron a Trad una primera carta el pasado 14 de agosto para comenzar a coordinar la visita. La fecha del viaje también respondió al calendario político brasileño, debido a que será la última semana de actividad legislativa plena antes de las elecciones y los senadores todavía permanecerán en Brasilia.

Falcone destacó la importancia de sostener los canales institucionales independientemente de las diferencias entre los gobiernos. “Argentina y Brasil tienen una relación estratégica que trasciende a los gobiernos y a las diferencias coyunturales. Esta visita es una oportunidad concreta para fortalecer esos vínculos y construir una agenda común desde la diplomacia parlamentaria”, aseguró.

En la misma línea, Tolosa Paz explicó los objetivos de la comitiva: “La idea es reestablecer un vínculo dañado por las pésimas e inéditas conductas de Milei. Y que sea el primer paso, para luego recibirlos a ellos acá. Tenemos muchas relaciones, y todas las provincias, con Brasil”.

Los cruces entre Milei y Lula que profundizaron la tensión

La visita se realizará después de una nueva escalada en las diferencias entre Milei y Lula da Silva, una relación que atravesó distintos cortocircuitos desde el comienzo de la gestión libertaria.

El episodio más reciente ocurrió el 25 de julio, cuando el mandatario argentino participó de un acto de campaña en San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Durante esa actividad, Milei calificó a Lula como “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”. También se refirió al ministro de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes como “basura calva”.

El 3 de agosto, el Presidente volvió a apuntar contra su par brasileño. “Lula es un ladrón, es corrupto, y lo liberaron por una falla en el procedimiento”, afirmó.

La respuesta diplomática de Brasil llegó con el llamado a consultas de su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. Además, el país vecino redujo su representación diplomática a nivel comercial y postergó de manera indefinida el regreso del embajador a la Argentina.

El conflicto llegó al Congreso

La tensión con Brasil también provocó diferentes movimientos dentro del Congreso Nacional, donde sectores opositores presentaron iniciativas vinculadas con el deterioro de la relación bilateral.

Entre ellas aparecieron proyectos para repudiar las declaraciones del Presidente y pedidos dirigidos a Martín Menem y Victoria Villarruel para avanzar con la conformación de la Bicameral de Integración Bilateral y Cooperación.

También surgieron iniciativas para interpelar al canciller Pablo Quirno y solicitar explicaciones sobre las consecuencias diplomáticas y comerciales del conflicto.

La delegación opositora buscará ahora abrir un canal paralelo de diálogo institucional con Brasil, con la intención de preservar una relación estratégica construida durante décadas y avanzar en una agenda común más allá de las diferencias entre Milei y Lula.